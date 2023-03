„Znalazł się w sercu terytoriów, które Rosja uważa za swoją strefę wpływów” – tak dziennik „New York Times” opisał podróż amerykańskiego sekretarza stanu. Antony Blinken będzie prawdopodobnie próbował zorientować się, do jakiego stopnia środkowoazjatyccy sojusznicy Moskwy dążą do uniezależnienia się od Kremla po tym, jak wywołał on wojnę na Ukrainie.

Cicha niezgoda

Jak do tej pory żaden z nich nie poparł w ONZ rezolucji potępiających rosyjską agresję na Ukrainę, ale też nie głosował przeciw, czyli za Rosją. W Kazachstanie, największym kraju tego regionu, bardzo silne są sympatie proukraińskie. W ciągu roku z Astany wyruszyło kilka konwojów humanitarnych do Ukrainy. Wraz ze zbudowanymi przez Kazachów w kilku ukraińskich miastach „niezniszczalnymi jurtami” (miejsca, gdzie mieszkańcy bombardowanych miejscowości mogą się ogrzać i naładować elektroniczny sprzęt) doprowadziły do spięć dyplomatycznych między Rosją a Kazachstanem.

Jednocześnie żadne z tych państw nie uznaje ani Krymu, ani okupowanych części Ukrainy za rosyjskie. A prezydent Kazachstanu wywołał nawet skandal w lipcu ubiegłego roku, gdy powiedział to publicznie prezydentowi Putinowi.

– W obecnej chwili nie odczuwamy jakiegokolwiek ryzyka czy zagrożenia ze strony Rosji – zapewnił mimo to po spotkaniu z Blinkenem kazachski minister spraw zagranicznych Muchtar Tleuberdi. – Kazachstan nie pozwoli na wykorzystywanie swego terytorium do prowadzenia jakichś inwazji czy obchodzenia sankcji – zaraz jednak dodał szef kazachskiej dyplomacji.

Pekin czy Moskwa

„Właśnie poprzez byłe sowieckie republiki idzie do Rosji znaczna część importu równoległego (przemytu dóbr, których producenci nie zgadzają się na ich sprzedawanie w Rosji – red.). To jedno z niewielu okien na świat, jakie pozostały dzisiaj Moskwie” – zauważył jednak publicysta rosyjskiej gazety „Kommersant”.

Pomoc w omijaniu zachodnich sankcji może jednak sprowadzić na państwa środkowoazjatyckie kłopoty gospodarcze. To bowiem Unia Europejska – na nie Rosja – jest ich najważniejszym partnerem handlowym. Same mają już problemy ze znacznym bezrobociem, wzrostem cen energii oraz żywności oraz spadkiem poziomu życia, co zagraża ich stabilności. A nawet, jak w przypadku Uzbekistanu w lipcu ubiegłego roku, może prowadzić do masowych zamieszek. Ewentualne „wtórne sankcje” mogłyby poważnie zaszkodzić tym państwom.

– Amerykańska strona obiecała, za co jesteśmy wdzięczni, wcześniej informować o przypadkach, w których są możliwe wtórne sankcje – mówił minister Tleuberdi.

Kazachowie przypomnieli jednak amerykańskiemu gościowi, że należą do czterech prorosyjskich organizacji międzynarodowych, w tym wojskowej ODKB. W dodatku USA mają niewiele do zaoferowania państwom wciśniętym między Rosję a Chiny, które cały czas próbują balansować między nimi. Kreml oferuje bezpieczeństwo wojskowe w zamian za podporządkowanie polityczne, ale to Chiny są największym – po UE – partnerem handlowym państw regionu.