Za ratyfikacją zagłosowało 184 spośród 200 fińskich parlamentarzystów. Przeciw było siedmioro. Jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu, a siedmiu nie wzięło udziału w głosowaniu.



Przeciw ratyfikacji było sześcioro posłów Sojuszu Lewicy, sukcesora Komunistycznej Partii Finlandii - Veronika Honkasalo, Katja Hänninen, Anna Kontula, Markus Mustajärvi, Matti Semi i Johannes Yrttiaho. Przeciw był też Ano Turtiainen z powstałej w wyniku rozłamu w Partii Finów ugrupowania VKK.

Rok temu parlament poparł złożenie wniosku o członkostwo w NATO większością 188 głosów przy ośmiu głosach przeciw - przypomina serwis Yle.fi.



Aby Finlandia i Szwecja zostały członkami NATO, zgodę na rozszerzenie Sojuszu muszą wyrazić wszystkie państwa członkowskie. Jak dotąd traktatu o rozszerzeniu NATO nie ratyfikowały jeszcze Węgry i Turcja. Turcja zgłasza wątpliwości co do członkostwa Szwecji w NATO, w związku z oskarżeniami o to, iż Sztokholm udziela schronienia obywatelom Turcji i Kurdom oskarżanym przez Ankarę o związki z organizacjami terrorystycznymi. W przypadku Finlandii Turcja przychyla się obecnie ku wyrażeniu zgody na jej członkostwo w Sojuszu.



USA i inne kraje Zachodu chciałyby, aby Finlandia i Szwecja zostały przyjęte do NATO w czerwcu, w czasie szczytu NATO w Wilnie.

Finlandia graniczy z Rosją na odcinku liczącym ponad 1 300 km

Finlandia i Szwecja zdecydowały się zerwać z polityką neutralności i złożyć wnioski o przystąpienie do Sojuszu w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Finlandia graniczy z Rosją na odcinku liczącym ponad 1 300 km, Szwecja graniczy z Rosją na Bałtyku.

Oba kraje nordyckie dotychczas ściśle współpracowały ze sobą w zakresie obronności.