- Serbowie, którzy zostali zwerbowani do walki na Ukrainie, zostaną aresztowani po powrocie do domu i są w zasięgu naszych instytucji - powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vucic w rozmowie z Politico.

- Nie rekrutuje się w ten sposób w przyjaznym kraju - dodał.

Serbowie bliżej Moskwy

Cztery miesiące po rozpoczęciu przez Rosję wojny, sondaż wykazał, że 51 procent Serbów odrzuciłoby członkostwo w UE, a tylko 34 procent głosowałoby za przystąpieniem.

W tym samym badaniu prezydent Rosji Władimir Putin znalazł się na szczycie listy ulubionych przywódców. Podobnie wykazał sondaż New Third Way z lipca 2022 roku. 66 procent Serbów odpowiedziało, że czuje się bliżej Moskwy niż Zachodu, a 40 procent chce zakończenia rozmów o członkostwie z UE. Wyniki pokazały również, że 59 procent Serbów obwinia Zachód za wojnę na Ukrainie, przy czym 23 procent wini Rosję, a 18 procent twierdzi, że Moskwa i Zachód są wspólnie odpowiedzialne.

Podejście obywateli powoduje, że prezydent Vucic może mieć problem ze zbliżeniem kraju do Zachodu, nawet jeżeli naprawdę na to liczy.

Rosjanie wywierają na serbskiego prezydenta hybrydową presję. 16 lutego setki serbskich nacjonalistów i prorosyjskich działaczy związanych z paramilitarną grupą Wagnera zebrały się w Belgradzie, żądając zakończenia procesu normalizacji stosunków z Kosowem.

Niosąc transparenty z hasłami takimi jak "Kosowo jest sercem Serbii" i "Zdrada Kosowa jest zdradą Rosji!" protestujący grozili Vučiciowi śmiercią.

Przywódca skrajnej prawicy Damjan Knezevic - organizator zamieszek, publicznie popierający grupę Wagnera, która prowadzi rekrutację w Serbii - został następnie aresztowany i oskarżony o podżeganie do przemocy. Sam Vucić oskarżył protestujących o antyserbską postawę i opłacanie ich przez obcokrajowców - przypuszczalnie Rosję.

- Nie potrzebuję wsparcia grupy Wagnera, nie potrzebuję, by mnie oklaskiwali lub krytykowali - powiedział Politico.

Serbskie prawo zabrania udziału rodaków w konfliktach za granicą. Wcześniej informowano, że wagnerowcy rekrutują obywateli tego kraju za pośrednictwem rosyjskiego portalu propagandowego RT. Później RIA Nowosti poinformowała o przybyciu ochotniczego batalionu z Serbami do obwodu zaporoskiego.