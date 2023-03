W Rosji będą grozić kary za "oczernianie" Grupy Wagnera

Do rosyjskiego parlamentu trafił projekt zmian w prawie, który ma zaostrzyć przepisy mówiące o karaniu za dyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych w taki sposób, by kara do 15 lat więzienia groziła też za dyskredytowanie ochotniczych formacji zbrojnych, takich jak np. Grupa Wagnera - prywatna organizacja wojskowa ściśle współpracująca z rosyjskim resortem obrony i uczestnicząca w walkach na Ukrainie.