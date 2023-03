Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 371 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy na okupowanym Krymie rozległy się eksplozje.

W kontekście obecności Słowacji w NATO Nad wskazał, że Słowacja jest dziś "bezpieczniejszym krajem w mniej bezpiecznym świecie".



Reklama

Na terenie Słowacji stacjonuje obecnie grupa bojowa NATO składająca się z żołnierzy z USA, Niemiec, Polski, Holandii, Słowenii i Czech.



- Przekaz związany z rozmieszczaniem tych jednostek (na terenie Słowacji) jest prosty - podkreślił dowódca grupy bojowej, czeski pułkownik Karel Navratil. - Naszym zadaniem jest odstraszanie, odstraszanie potencjalnego agresora od rozszerzenia agresji na kraje NATO - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Rosja znów będzie przekonywać, że chce rozmawiać o pokoju W swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) pisze, że Rosja prawdopodobnie znów zacznie realizować operację informacyjną, której celem jest przedstawianie Rosji jako otwartej na negocjacje, podczas gdy możliwość taką odrzuca Zachód.

Reklama

AP zwraca uwagę, że Słowacja modernizując swoje uzbrojenie przekazuje poradziecką broń, którym dysponowała słowacka armia, Ukrainie. Dotyczy to zestawów przeciwlotniczych S-300, poradzieckich śmigłowców, rakiet do wyrzutni rakiet Grad i dziesiątków pojazdów opancerzonych (m.in. bojowych wozów piechoty - BWP). W zamian za to na terytorium Słowacji rozmieszczono amerykańskie, niemieckie i holenderskie baterie Patriot, a także otrzymała niemieckie czołgi Leopard i zestawy przeciwlotnicze Mantis.



Słowacja przekazała Ukrainie broń wartą 168 mln euro.



Obecnie Słowacja rozważa przekazanie Ukrainie 10 ze swoich 11 myśliwców MiG-29. 11 miałby trafić do słowackiego muzeum - podaje minister Nad.

Nigdy już nie użyjemy MiG-ów Jaroslav Nad, minister obrony Słowacji

Gdyby Słowacja zgodziła się przekazać swoje myśliwce Ukrainie, byłaby pierwszym krajem NATO, który zdecyduje się na taki krok.



Słowacja uziemiła swoje myśliwce MiG-29 latem, w związku z brakiem części zamiennych i mechaników gotowych do obsługi tych samolotów.



Reklama

- Nigdy już nie użyjemy MiG-ów - powiedział Nad. - Nie mają dla nas wartości. Jeśli damy je Ukrainie, możemy ratować życia - dodał.



Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu dni lub tygodni.



Bratysława podpisała już umowę na dostawy 14 myśliwców F-16 Block 70/72 z USA, ale ich dostawa ma ruszyć dopiero w 2024 roku.



Nad podkreśla, że to, iż "Ukraina broni się przeciw rosyjskiej agresji jest zgodne z interesem narodowym Słowacji" i służy jej bezpieczeństwu.



Dlatego, według Nada, przekazanie MiG-ów Ukrainie może być korzystne i dla Ukrainy, i dla Słowacji.