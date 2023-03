Inflacja konsumencka w Niemczech utrzymała się w lutym na poziomie 8,7 proc., choć średnio oczekiwano, że wyhamuje ona do 8,5 proc. Wzrost cen liczony miesiąc do miesiąca, wyhamował co prawda z 1 proc. do 0,8 proc., ale prognozowano, że zwolni do 0,6 proc. Inflacja HICP, czyli liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu, przyspieszyła natomiast z 9,2 proc. do 9,3 proc., choć spodziewano się, że zejdzie do 9 proc.