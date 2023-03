W poniedziałek strona podatki.gov.pl, na której m.in. można złożyć rozliczenie podatkowe, nie działała przez kilka godzin. Strona podatki.gov.pl została przeciążona, co spowodowało, że przez pewien czas nie było do niej dostępu. Od kilku dni, głównie na rosyjskich portalach, widać było namawianie się hakerów do tego, by uderzyć na niektóre polskie strony.

Jak powiedział w Polsat News Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM, „za wczorajszy atak odpowiadają Rosjanie”. - Trzeba to jasno powiedzieć. Dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodabniają, że to ten adwersarz - podkreślił. - To był atak distributed denial-of-service. On polega na tym, że generuje się bardzo dużo sztucznego ruchu, więc aby nie dopuścić problemów blokuje się ruch z różnych kierunków. Na samym początku, kiedy się te blokady wdraża, zdarza się, że zablokowany zostaje ten prawdziwy ruch - podkreślił.

Cieszyński dodał także, że według Ministerstwa Finansów nie doszło do wycieku danych . - To atak, który polega na tym, że blokuje się dostęp do strony, a nie blokuje się zabezpieczenia i sprawia, że nasze dane mogą być zagrożone - stwierdził.

Polityk zwrócił również uwagę, że od wybuchu wojny więcej osób i firm zwraca uwagę na to, że mogło dojść do ataku hakerskiego. Przytoczył wypowiedź dowódcy komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, który mówił, że "liczba cyberataków od początków wojny wzrosła pięciokrotnie". - Za wczorajszy atak odpowiadają Rosjanie, trzeba to jasno powiedzieć. Dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodabniają, że to ten adwersarz - podkreślił.

Cieszyńskiego zapytano też o to, czy można powstrzymać ataki z terytorium Rosji oraz ustalić kto odpowiada za "aferę mailową" związaną z Michałem Dworczykiem. - To jest działalność rosyjskich służb specjalnych. Atak został przypisany rosyjskim służbom przez 27 krajów UE, w zgodnym oświadczeniu. Nie wszystkie informacje na ten temat są przekazywane opinii publicznej - powiedział polityk. - To atak wrogiego nam państwa. Każdemu bardzo łatwo oceniać taką sytuację. Minister Dworczyk pełnił wtedy jedną z najważniejszych funkcji w polskim państwie, był szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i to oczywiste, że nasi wrogowie robili wszystko, by przełamać zabezpieczenia, którymi chroni się taka osoba - dodał. - Dzisiaj łatwo oceniać, mówić, że można było postąpić inaczej, ale taka sytuacja dotyka co dzień tysiące, setki tysięcy osób. W tym przypadku mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną akcją wymierzoną w człowieka, który od ponad 10, czy 20 lat zajmuje się zwalczaniem ruskich wpływów na wschodzie - wyjaśnił.