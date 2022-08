O „udanej operacji antyterrorystycznej”, przeprowadzonej przez CIA w weekend, informuje kilka amerykańskich mediów, w tym Associated Press czy Fox News.



„W weekend Stany Zjednoczone przeprowadziły operację antyterrorystyczną przeciwko znaczącemu celowi al Kaidy w Afganistanie” – powiedział w poniedziałek „ważny urzędnik administracji” Fox News. „Operacja zakończyła się sukcesem i nie było ofiar wśród ludności cywilnej” - dodał.

Dwa źródła wywiadowcze poinformowały stację, że celem ataku był lider al Kaidy Ajman al Zawahiri. Miał on zostać zabity w operacji z użyciem dronów. Na podobne źródła powołują się inne media. Oficjalnie ma o tym poinformować prezydent Joe Biden w przemówieniu, które ma wygłosić jeszcze w poniedziałek (w nocy polskiego czasu).



Egipcjanin Ajman al Zawahiri to następca Osamy bin Ladena. Urodził się w zamożnej rodzinie kairskiej w 1951 r. Jego ojciec był profesorem farmakologii, jeden z wujów – szefem Ligi Arabskiej. Już w szkole młody Ajman związał się z islamistami i mając 15 lat, po raz pierwszy trafił do więzienia za przynależność do nielegalnego wówczas Bractwa Muzułmańskiego. Działalność polityczna nie przeszkodziła mu w nauce – studiował medycynę i w 1974 r. otrzymał dyplom magistra chirurgii. Rok wcześniej wstąpił do ekstremistycznego Islamskiego Dżihadu.

W następstwie udanego zamachu dżihadystów na prezydenta Anwara Sadata władze zorganizowały masową obławę, zamykając w więzieniu również Zawahiriego. Był tam poddawany torturom i, według niektórych relacji, wydał policji jednego ze współtowarzyszy. Podczas zbiorowego procesu organizacji wystąpił jednak w roli jej głównego rzecznika i zdobył sobie duży poklask.

Został skazany tylko na trzy lata – za nielegalne posiadanie broni. Po wyjściu z więzienia w 1985 r. wyjechał do Arabii Saudyjskiej, a następnie do zajętego przez Sowietów Afganistanu. Wkrótce poznał tam Osamę bin Ladena, który prowadził obóz szkoleniowy dla mudżahedinów walczących z Moskwą. Do ścisłej współpracy obu fanatyków miało jednak dojść dopiero w przyszłości. W latach 90. Zawahiri powrócił bowiem do Egiptu i stanął na czele odradzającego się Islamskiego Dżihadu.

Od lewej: Ajman al Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Hafs al-Masri. Zdjęcie z 2006 roku fot. EPA/HANDOUT/US DISTRICT COURT

W 1996 r. został zatrzymany w Czeczenii przez Rosjan za brak wizy i przesiedział pół roku w areszcie. W następnym roku Zawahiri przybył do Afganistanu, gdzie rezydował bin Laden. Islamski Dżihad, al Kaida i trzy inne organizacje postanowiły połączyć siły, formując Światowy Front Islamski na rzecz Świętej Wojny przeciw Żydom i Krzyżowcom.

Egipski lekarz odegrał prawdopodobnie kluczową rolę w przygotowaniach do ataków na USA 11 września 2001 r. Za jego głowę Amerykanie wyznaczyli nagrodę w wysokości 25 mln dolarów.

W przeszłości pojawiały się już doniesienia o śmierci Zawahiriego. Były one dementowane przez samego lidera al Kaidy, który w takich sytuacjach przypominał o sobie kolejnymi nagraniami. Pojawił się np. w filmie, opublikowanym 11 września zeszłego roku, w 20. rocznicę zamachu na World Trade Center.



Administracja Joe Bidena zamknęła ambasadę USA w Kabulu i wycofała wszystkie zasoby wojskowe z Afganistanu 31 sierpnia 2021 r.