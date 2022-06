07:21 Rząd uszczelnia system pozwalający zweryfikować wypłatę świadczeń na uchodźcę wojennego

Dopiero od czerwca ośrodki pomocy społecznej w Polsce otrzymują dostęp do danych z polskiej granicy, dzięki którym urzędnik może sprawdzić, kiedy obywatel Ukrainy przekroczył granicę i czy przysługują mu specjalne środki dla uchodźcy wojennego zgodnie ze specustawą

07:15 Niemiecki minister gospodarki chce zmniejszyć zużycie gazu w energetyce i przemyśle

Zachęty dla koncernów, magazynowanie, energetyka węglowa. Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck planuje działania, które sprawią, że w kraju nie zabraknie gazu, gdy Rosja będzie dostarczać go mniej.

Jak dowiedziała się agencja informacyjna dpa, rząd federalny przeznaczy na ten cel miliardowe środki.

07:09 Rosyjskie rakiety zniszczył skład paliwa w Nowomoskowsku

Trzy rosyjskie pociski zniszczyły w sobotę skład paliwa w mieście Nowomoskowsk na wschodzie Ukrainy - poinformował szef administracji obwodowej.

Walentyn Rezniczenko zamieścił zdjęcie, na którym widać, że w magazynie wybuchł duży pożar. Nowomoskowsk leży na północny wschód od stolicy obwodu, Dniepru.

Rezniczenko poinformował, że 11 osób zostało rannych, a jedna jest w stanie krytycznym.

07:07 NATO ostrzega przed długotrwałą wojną

- Musimy przygotować się na to, że może to potrwać lata. Nie możemy odpuszczać we wspieraniu Ukrainy - powiedział Jens Stoltenberg. - Nawet jeśli koszty będą wysokie, nie tylko w przypadku wsparcia wojskowego, także z powodu rosnących cen energii i żywności - dodał.

07:05 Zełenski: Ukraina na pewno zwycięży

Prezydent Ukrainy wręczył medale i pozował do zdjęć z żołnierzami w czymś, co wyglądało na podziemny schron, jak wynika z filmu zamieszczonego na jego oficjalnym koncie na Telegramie.

- Nasi dzielni ludzie. Każdy z nich pracuje bez wytchnienia. Na pewno wytrwamy! Na pewno zwyciężymy - mówił.

07:02 Relacja z sobotnich wydarzeń