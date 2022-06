Tileuberdi wezwał wszystkie państwa, w tym mocarstwa atomowe, do opracowania rozłożonego w czasie planu likwidacji całego światowego arsenału jądrowego do 2045 roku. Kazachstan, podobnie jak Ukraina i Białoruś, po upadku Związku Radzieckiego przekazał Rosji broń jądrową znajdującą się na jego terytorium. Od początku wojny Rosja wielokrotnie groziła użyciem arsenału jądrowego tego kraju.

Wcześniej prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ostrożnie zdystansował się od Rosji. Jego kraj nie uzna samozwańczych republik z Donbasu za niepodległe państwa. Tokajew zapowiedział to na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu.

Prawo do samostanowienia gwarantowane przez ONZ koliduje z prawem państw do integralności terytorialnej. - Zasada ta ma oczywiście zastosowanie do takich quasi-państwowych terytoriów, jakimi są Donieck i Ługańsk - powiedział Tokajew.