Odkrycie, jak zauważają naukowcy, wskazuje na szersze rozprzestrzenienie się wczesnoneolitycznej kultury, która zmieniła postrzeganie pierwszych na świecie monumentalnych miejsc rytualnych.

Reklama Reklama

Cofanie się wody odsłania długo ukryte pozostałości archeologiczne

Struktury te odkryto w pobliżu wioski Kiziloz w dystrykcie Samsat, gdzie cofające się wody zbiornika przy Zaporze Atatürka odsłoniły od dawna ukryte obiekty archeologiczne. Zespoły badawcze z Muzeum Adıyaman wkroczyły na teren wykopalisk i rozpoczęły badania wzdłuż nowo odsłoniętej linii brzegowej.

Podczas prac eksperci zidentyfikowali kamienne elementy w kształcie litery „T”, ściśle związane z Göbeklitepe – słynnym na całym świecie prehistorycznym stanowiskiem archeologicznym w pobliżu Şanlıurfy, którego początki sięgają wczesnego neolitu, około 11 000 lat temu. Göbeklitepe jest powszechnie uznawane za jeden z najwcześniejszych znanych przykładów monumentalnej architektury wzniesionej przez społeczności łowiecko-zbierackie.

Dowody związane z tzw. kulturą „Taş Tepeler”

Według profesora Sabahattina Ezera z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adıyaman kamienie można datować na około 11 000 lat temu i są one elementami tej samej tradycji kulturowej, którą obserwuje się w Göbeklitepe. Wyjaśnił on, że archeolodzy coraz częściej określają tę tradycję mianem „kultury Taş Tepeler” – terminem odnoszącym się do kilku prehistorycznych stanowisk archeologicznych w regionie Şanlıurfy, charakteryzujących się podobnymi kamiennymi filarami i układami rytualnymi.