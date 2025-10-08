Thunberg zarzuciła armii Izraela, że ta „porwała i torturowała” członków Flotylli Sumud. Aktywistka nie chciała wchodzić w szczegóły. Dopytywana o jakie tortury jej chodzi, wyjaśniła , że nie dostała czystej wody, a inni zatrzymani mieli być pozbawieni dostępu do leków, które musieli przyjmować ze względu na stan zdrowia.

Greta Thunberg: To, czego doświadczyliśmy, blednie w porównaniu z tym, czego codziennie doświadczają mieszkańcy Strefy Gazy

– Osobiście nie chcę mówić o tym, czego doświadczyłam, ponieważ nie chcę nagłówków głoszących „Greta była torturowana”, ponieważ nie to jest tu najważniejsze – mówiła aktywistka, dodając , że wszystko czego doświadczyli członkowie Flotylli Sumud blednie w porównaniu z tym, czego na co dzień doświadczają mieszkańcy Strefy Gazy.

Izraelski MSZ wielokrotnie zaprzeczał, jakoby zatrzymani przez izraelską armię członkowie Flotylli Sumud byli traktowani w sposób niewłaściwy. Rzecznik izraelskiego MSZ zapewniał agencję Reutera, że wszyscy zatrzymani „mieli dostęp do wody, żywności i toalet; nie uniemożliwiano im skorzystania z doradztwa prawnego, a wszystkie ich prawa były w pełni zapewnione”.

Thunberg była jedną z 478 osób zatrzymanych przez Izrael po uniemożliwieniu jednostkom wchodzącym w skład Flotylli Sumud wpłynięcia na wody terytorialne Izraela i przełamania izraelskiej blokady. Do zatrzymań doszło na wodach międzynarodowych.