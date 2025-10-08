Rzeczpospolita
Wydarzenia
Greta Thunberg twierdzi, że była torturowana w izraelskim więzieniu

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która została zatrzymana na pokładzie jednej z jednostek Flotylli Sumud, próbującej przełamać morską blokadę Strefy Gazy, na konferencji prasowej w Sztokholmie mówiła, że ona i inni zatrzymani przez Izrael byli poddani torturom w izraelskim więzieniu.

Publikacja: 08.10.2025 06:10

Greta Thunberg

Greta Thunberg

Foto: REUTERS/Tom Little

Artur Bartkiewicz

Thunberg zarzuciła armii Izraela, że ta „porwała i torturowała” członków Flotylli Sumud. Aktywistka nie chciała wchodzić w szczegóły. Dopytywana o jakie tortury jej chodzi, wyjaśniła , że nie dostała czystej wody, a inni zatrzymani mieli być pozbawieni dostępu do leków, które musieli przyjmować ze względu na stan zdrowia. 

Greta Thunberg: To, czego doświadczyliśmy, blednie w porównaniu z tym, czego codziennie doświadczają mieszkańcy Strefy Gazy

– Osobiście nie chcę mówić o tym, czego doświadczyłam, ponieważ nie chcę nagłówków głoszących „Greta była torturowana”, ponieważ nie to jest tu najważniejsze – mówiła aktywistka, dodając , że wszystko czego doświadczyli członkowie Flotylli Sumud blednie w porównaniu z tym, czego na co dzień doświadczają mieszkańcy Strefy Gazy

Izraelski MSZ wielokrotnie zaprzeczał, jakoby zatrzymani przez izraelską armię członkowie Flotylli Sumud byli traktowani w sposób niewłaściwy. Rzecznik izraelskiego MSZ zapewniał agencję Reutera, że wszyscy zatrzymani „mieli dostęp do wody, żywności i toalet; nie uniemożliwiano im skorzystania z doradztwa prawnego, a wszystkie ich prawa były w pełni zapewnione”. 

Thunberg była jedną z 478 osób zatrzymanych przez Izrael po uniemożliwieniu jednostkom wchodzącym w skład Flotylli Sumud wpłynięcia na wody terytorialne Izraela i przełamania izraelskiej blokady. Do zatrzymań doszło na wodach międzynarodowych. 

Szwedzcy aktywiści alarmowali wcześniej, że Thunberg w czasie zatrzymania przez izraelską armię została zmuszona do owinięcia się we flagę Izraela, jednak sama aktywistka na wtorkowej konferencji prasowej nie wspominała o takim incydencie. 

Greta Thunberg próbowała przełamać morską blokadę Strefy Gazy dwukrotnie

Globalna Flotylla Sumud dla Gazy była międzynarodową inicjatywą, której celem było przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy utrzymywanej przez Izrael od 2007 r. i dostarczenie drogą morską pomocy humanitarnej (m.in. żywności i leków) mieszkańcom enklawy. Na pokładzie jednostek wchodzących w skład Flotylli znajdowali się aktywiści z 44 państw świata (w tym Polacy, m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski). Celem misji było zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na katastrofę humanitarną, jaka rozgrywa się w Strefie Gazy w związku z działaniami Izraela. Była to największa – jak dotąd – tego typu inicjatywa. Poprzednie próby przełamania blokady morskiej Strefy Gazy przez aktywistów kończyły się niepowodzeniem.

Thunberg brała już udział w próbie przełamania blokady morskiej Gazy podjętej w czerwcu. Wówczas próbował tego dokonać jeden jacht, ale siły izraelskie dokonały jednak abordażu na jednostkę i – po przejęciu nad nią kontroli – skierowały ją do portu w Izraelu, po czym deportowały członków załogi. Izrael zapewnia, że pomoc humanitarna, która znajdowała się na pokładzie jachtu, została przekazana Palestyńczykom. Izrael krytykuje takie inicjatywy jako wspieranie Hamasu.

Thunberg i inni szwedzcy aktywiści zarzucają rządowi w Sztokholmie, że ten nie zrobił wystarczająco wiele, by udzielić im wsparcia po zatrzymaniu przez Izrael. Władze Szwecji, odpowiadając na te zarzuty, podkreślają , że odradzają obywatelom kraju podróżowanie w rejon konfliktu w Strefie Gazy. Zapewniają jednak, że udzieliły pomocy konsularnej zatrzymanym aktywistom. 

Palestyńskie ofiary w Strefie Gazy

Palestyńskie ofiary w Strefie Gazy

Foto: PAP

W Strefie Gazy od dwóch lat, czyli od momentu niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, trwa izraelska operacja odwetowa. W ataku Hamasu sprzed dwóch lat zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy w charakterze zakładników. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło jak dotąd ponad 67 tys. osób. Według strony palestyńskiej są to głównie cywile.

Obecnie w Egipcie negocjatorzy z Hamasu i Izraela, przy pośrednictwie m.in. USA, prowadzą rozmowy na temat porozumienia pokojowego mającego zakończyć wojnę, przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Greta Thunberg

