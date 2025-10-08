Aktualizacja: 08.10.2025 06:29 Publikacja: 08.10.2025 06:10
Greta Thunberg
Foto: REUTERS/Tom Little
Thunberg zarzuciła armii Izraela, że ta „porwała i torturowała” członków Flotylli Sumud. Aktywistka nie chciała wchodzić w szczegóły. Dopytywana o jakie tortury jej chodzi, wyjaśniła , że nie dostała czystej wody, a inni zatrzymani mieli być pozbawieni dostępu do leków, które musieli przyjmować ze względu na stan zdrowia.
– Osobiście nie chcę mówić o tym, czego doświadczyłam, ponieważ nie chcę nagłówków głoszących „Greta była torturowana”, ponieważ nie to jest tu najważniejsze – mówiła aktywistka, dodając , że wszystko czego doświadczyli członkowie Flotylli Sumud blednie w porównaniu z tym, czego na co dzień doświadczają mieszkańcy Strefy Gazy.
Izraelski MSZ wielokrotnie zaprzeczał, jakoby zatrzymani przez izraelską armię członkowie Flotylli Sumud byli traktowani w sposób niewłaściwy. Rzecznik izraelskiego MSZ zapewniał agencję Reutera, że wszyscy zatrzymani „mieli dostęp do wody, żywności i toalet; nie uniemożliwiano im skorzystania z doradztwa prawnego, a wszystkie ich prawa były w pełni zapewnione”.
Thunberg była jedną z 478 osób zatrzymanych przez Izrael po uniemożliwieniu jednostkom wchodzącym w skład Flotylli Sumud wpłynięcia na wody terytorialne Izraela i przełamania izraelskiej blokady. Do zatrzymań doszło na wodach międzynarodowych.
Szwedzcy aktywiści alarmowali wcześniej, że Thunberg w czasie zatrzymania przez izraelską armię została zmuszona do owinięcia się we flagę Izraela, jednak sama aktywistka na wtorkowej konferencji prasowej nie wspominała o takim incydencie.
Globalna Flotylla Sumud dla Gazy była międzynarodową inicjatywą, której celem było przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy utrzymywanej przez Izrael od 2007 r. i dostarczenie drogą morską pomocy humanitarnej (m.in. żywności i leków) mieszkańcom enklawy. Na pokładzie jednostek wchodzących w skład Flotylli znajdowali się aktywiści z 44 państw świata (w tym Polacy, m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski). Celem misji było zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na katastrofę humanitarną, jaka rozgrywa się w Strefie Gazy w związku z działaniami Izraela. Była to największa – jak dotąd – tego typu inicjatywa. Poprzednie próby przełamania blokady morskiej Strefy Gazy przez aktywistów kończyły się niepowodzeniem.
Thunberg brała już udział w próbie przełamania blokady morskiej Gazy podjętej w czerwcu. Wówczas próbował tego dokonać jeden jacht, ale siły izraelskie dokonały jednak abordażu na jednostkę i – po przejęciu nad nią kontroli – skierowały ją do portu w Izraelu, po czym deportowały członków załogi. Izrael zapewnia, że pomoc humanitarna, która znajdowała się na pokładzie jachtu, została przekazana Palestyńczykom. Izrael krytykuje takie inicjatywy jako wspieranie Hamasu.
Thunberg i inni szwedzcy aktywiści zarzucają rządowi w Sztokholmie, że ten nie zrobił wystarczająco wiele, by udzielić im wsparcia po zatrzymaniu przez Izrael. Władze Szwecji, odpowiadając na te zarzuty, podkreślają , że odradzają obywatelom kraju podróżowanie w rejon konfliktu w Strefie Gazy. Zapewniają jednak, że udzieliły pomocy konsularnej zatrzymanym aktywistom.
Palestyńskie ofiary w Strefie Gazy
Foto: PAP
W Strefie Gazy od dwóch lat, czyli od momentu niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, trwa izraelska operacja odwetowa. W ataku Hamasu sprzed dwóch lat zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy w charakterze zakładników. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło jak dotąd ponad 67 tys. osób. Według strony palestyńskiej są to głównie cywile.
Obecnie w Egipcie negocjatorzy z Hamasu i Izraela, przy pośrednictwie m.in. USA, prowadzą rozmowy na temat porozumienia pokojowego mającego zakończyć wojnę, przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
