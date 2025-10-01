Dwulatka wybrana nowym wcieleniem bogini czczonej w Nepalu

Dziewczynka będzie funkcjonowała jako żywa bogini aż do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej.

Reklama Reklama

Podczas rozpoczętego niedawno Indra Jatra, najdłuższego i najważniejszego święta hinduistycznego w Nepalu, niespełna trzyletnia Aryatara Shakya została przeniesiona ze swojego domu do świątyni, która na najbliższe lata będzie jej domem. Zastąpi tam byłą Kumari, która zgodnie z tradycją staje się zwykłym człowiekiem po osiągnięciu okresu dojrzewania. Trishna Shakya, obecnie 11-letnia, została żywą boginią w 2017 roku.

Wierni ustawili się w kolejce, aby dotknąć czołami stóp dziewczynki, co jest oznaką najwyższego szacunku wśród Hindusów, i ofiarowali jej kwiaty i pieniądze. Nowa Kumari pobłogosławi wiernych, w tym prezydenta Nepalu, w czwartek.

Kryteria wyboru. Kto może zostać Kumari?

Nowego wcielenia bogini Kumari szuka się wśród dziewczynek w wieku od 2 do 4 lat. Kumari wybierane są z klanów Shakya społeczności Newar, rdzennej ludności doliny Katmandu. Rodziny z klanu Shakya, mające prawo kandydować do tego prestiżowego stanowiska, zacięcie rywalizują, bo gdy córka zostaje Kumari, rośnie prestiż i pozycja rodziny w społeczeństwie oraz w ich własnym klanie.