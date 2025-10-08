Rzeczpospolita

Nieruchomości
Tak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym

Sprzedający lokale w wielu miastach wyceniają je taniej niż rok temu – wynika z danych portalu GetHome.pl.

Publikacja: 08.10.2025 07:44

Tak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym

Foto: Adobe Stock

aig

Serwis GetHome.pl podaje, że średnia cena ofertowa mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie we wrześniu tego roku to ponad 17,9 tys. zł za metr. To o 1 proc. więcej niż w sierpniu tego roku, ale o 1,3 proc. mniej niż rok temu (przeciętna cena mkw. lokali z drugiej ręki we wrześniu ubiegłego roku wynosiła niespełna 18,2 tys. zł za mkw.).

Taniej w Krakowie 

W Krakowie sprzedający wystawiali mieszkania we wrześniu po średniej cenie niemal 16,6 tys. zł za metr. W ciągu miesiąca (sierpień – wrzesień 2025 r.) cena spadła symbolicznie, o 0,4 proc., ale w ciągu roku spadek wyniósł już 5 proc. – z ponad 17,4 tys. zł za mkw. we wrześniu ubiegłego roku.

We Wrocławiu przeciętne ceny ofertowe mieszkań z drugiej ręki we wrześniu to 14,2 tys. zł za mkw. Zmiana miesiąc do miesiąca to minus 0,2 proc., zmiana rok do roku:  minus 1 proc. (ponad 14,3 tys. zł za mkw. we wrześniu 2024 roku).

W Trójmieście sprzedający mieszkania używane we wrześniu wyceniali je średnio na 15,9 tys. zł za mkw. Zmiany cen zarówno miesięczne (minus 0,3 proc.), jak i roczne (plus 0,8 proc.) są kosmetyczne. Rok temu lokale na trójmiejskim rynku wtórnym były oferowane po niespełna 15,8 tys. zł za metr.

Wzrost cen lokali w Łodzi 

W Łodzi za metr mieszkania sprzedający chcą ponad 8,9 tys. zł. Od sierpnia przeciętne ceny ofertowe lokali w tym mieście spadły o 0,2 proc., od września ubiegłego roku – wzrosły jednak o 4,3 proc. (średnia we wrześniu 2024 r. to niespełna 8,6 tys. zł za mkw.).

W Poznaniu przeciętne ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym we wrześniu to ponad 11,7 tys. zł za metr – o 0,1 proc. mniej niż w sierpniu i o 2,5 proc. mniej niż we wrześniu ubiegłego roku (ponad 12 tys. zł za metr).

W aglomeracji katowickiej sprzedający oferowali mieszkania po średniej cenie 8,5 tys. zł za mkw., o 6,9 proc. taniej niż w sierpniu, ale drożej niż we wrześniu ubiegłego roku o 1,3 proc. (8,4 tys. zł za metr).

Mieszkania

