Tak zmieniają się ceny mieszkań na rynku wtórnym

Serwis GetHome.pl podaje, że średnia cena ofertowa mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie we wrześniu tego roku to ponad 17,9 tys. zł za metr. To o 1 proc. więcej niż w sierpniu tego roku, ale o 1,3 proc. mniej niż rok temu (przeciętna cena mkw. lokali z drugiej ręki we wrześniu ubiegłego roku wynosiła niespełna 18,2 tys. zł za mkw.).

Reklama Reklama

Taniej w Krakowie

W Krakowie sprzedający wystawiali mieszkania we wrześniu po średniej cenie niemal 16,6 tys. zł za metr. W ciągu miesiąca (sierpień – wrzesień 2025 r.) cena spadła symbolicznie, o 0,4 proc., ale w ciągu roku spadek wyniósł już 5 proc. – z ponad 17,4 tys. zł za mkw. we wrześniu ubiegłego roku.

We Wrocławiu przeciętne ceny ofertowe mieszkań z drugiej ręki we wrześniu to 14,2 tys. zł za mkw. Zmiana miesiąc do miesiąca to minus 0,2 proc., zmiana rok do roku: minus 1 proc. (ponad 14,3 tys. zł za mkw. we wrześniu 2024 roku).

W Trójmieście sprzedający mieszkania używane we wrześniu wyceniali je średnio na 15,9 tys. zł za mkw. Zmiany cen zarówno miesięczne (minus 0,3 proc.), jak i roczne (plus 0,8 proc.) są kosmetyczne. Rok temu lokale na trójmiejskim rynku wtórnym były oferowane po niespełna 15,8 tys. zł za metr.