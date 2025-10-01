Rzeczpospolita
Wydarzenia
Legendarna badaczka przyrody, Jane Goodall, nie żyje

Słynna brytyjska badaczka naczelnych i obrończyni przyrody, Jane Goodall, zmarła w wieku 91 lat, ogłosiła założona przez nią organizacja.

Publikacja: 01.10.2025 20:26

Jane Goodall

Jane Goodall

Foto: Reuters, Megan Lewis

Agnieszka Kazimierczuk

„Instytut Jane Goodall dowiedział się dziś rano, w środę 1 października 2025 r., że dr Jane Goodall DBE, Posłanka Pokoju ONZ i założycielka Instytutu Jane Goodall, zmarła z przyczyn naturalnych” – poinformował instytut w mediach społecznościowych. „Przebywała w Kalifornii w ramach tournée po Stanach Zjednoczonych”.

„Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odnowy naszego naturalnego świata” – poinformowała organizacja w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Miłość Goodall do zwierząt zaczęła się we wczesnym dzieciństwie. Jako dziecko marzyła o podróży do Afryki i życiu wśród dzikiej przyrody. W wieku 10 lat przeczytała książki „Doktor Dolittle” i „Tarzan”, i ta inspiracja nadała bieg jej życiu.

Rewolucyjne badania nad naczelnymi

Urodzona w Londynie w 1934 roku, Goodall rozpoczęła badania nad wolno żyjącymi szympansami w Tanzanii. Miała zaledwie 26 lat, gdy po raz pierwszy przybyła do tego kraju. Podczas badań nad szympansami Goodall udowodniła, że ​​naczelne wykazują szereg podobnych zachowań do ludzi, takich jak komunikacja, rozwój osobowości oraz wytwarzanie i używanie własnych narzędzi.  Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć, jakich Goodall dokonała na początku badań, było to, „jak bardzo podobne do nas” są szympansy, jak mówiła po latach, w 2020 roku,  w wywiadzie dla ABC News.

Odkrycia  Goodall dotyczące tego, jak dzikie szympansy wychowywały swoje młode, jak ugruntowywały swoją pozycję lidera, jak się socjalizowały i jak się komunikowały, wytyczyły nowe szlaki i zapewniły jej ogromną uwagę i szacunek wśród badaczy.  Stephen Jay Gould, biolog ewolucyjny i historyk nauki, powiedział, że jej praca z szympansami „stanowi jedno z największych osiągnięć naukowych świata zachodniego”.

Walka o klimat. „Zdecydowanie jesteśmy w punkcie, w którym musimy coś zrobić”

Wybitna prymatolog w wieku 80 at zaangażowała się w sprawy ochrony środowiska.  W 2019 roku Goodall przyznała, że ​​kryzys klimatyczny i konieczność łagodzenia dalszego ocieplenia są istotne, mówiąc, że planeta jest „zagrożona”.

Zdecydowanie jesteśmy w punkcie, w którym musimy coś zrobić – powiedziała. - Jesteśmy zagrożeni. Mamy jeszcze trochę czasu. Jestem prawie pewna, że ​​tak. Ale musimy podjąć działania.

Osiągnięcia Goodall i ich znaczenie dla kobiet w nauce

W 1977 roku Jane Goodall założyła instytut swojego imienia, który działa na rzecz ochrony szympansów i wspiera projekty młodzieżowe mające na celu przyniesienie korzyści zwierzętom i środowisku.

Badania Goodall przyniosły jej zarówno naukowe wyróżnienia, jak i rozgłos, a jej działalność utorowała drogę do wzrostu liczby kobiet wybierających karierę w STEM (nauce, technologii, inżynierii i matematyce) na przestrzeni lat. Według Instytutu Jane Goodall, który powołał się na dane ze spisów powszechnych z lat 1970–2011, liczba kobiet w STEM wzrosła z 7 proc.  do 26 proc.  w ciągu ostatnich sześciu dekad.

Źródło: rp.pl

nauka

