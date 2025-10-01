Legendarna badaczka przyrody, Jane Goodall, nie żyje

„Instytut Jane Goodall dowiedział się dziś rano, w środę 1 października 2025 r., że dr Jane Goodall DBE, Posłanka Pokoju ONZ i założycielka Instytutu Jane Goodall, zmarła z przyczyn naturalnych” – poinformował instytut w mediach społecznościowych. „Przebywała w Kalifornii w ramach tournée po Stanach Zjednoczonych”.

„Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odnowy naszego naturalnego świata” – poinformowała organizacja w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Miłość Goodall do zwierząt zaczęła się we wczesnym dzieciństwie. Jako dziecko marzyła o podróży do Afryki i życiu wśród dzikiej przyrody. W wieku 10 lat przeczytała książki „Doktor Dolittle” i „Tarzan”, i ta inspiracja nadała bieg jej życiu.

Rewolucyjne badania nad naczelnymi

Urodzona w Londynie w 1934 roku, Goodall rozpoczęła badania nad wolno żyjącymi szympansami w Tanzanii. Miała zaledwie 26 lat, gdy po raz pierwszy przybyła do tego kraju. Podczas badań nad szympansami Goodall udowodniła, że ​​naczelne wykazują szereg podobnych zachowań do ludzi, takich jak komunikacja, rozwój osobowości oraz wytwarzanie i używanie własnych narzędzi. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć, jakich Goodall dokonała na początku badań, było to, „jak bardzo podobne do nas” są szympansy, jak mówiła po latach, w 2020 roku, w wywiadzie dla ABC News.