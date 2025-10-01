Legendarna badaczka przyrody, Jane Goodall, nie żyje

Aktualizacja: 01.10.2025 21:22 Publikacja: 01.10.2025 20:26
Jane Goodall
Foto: Reuters, Megan Lewis
„Instytut Jane Goodall dowiedział się dziś rano, w środę 1 października 2025 r., że dr Jane Goodall DBE, Posłanka Pokoju ONZ i założycielka Instytutu Jane Goodall, zmarła z przyczyn naturalnych” – poinformował instytut w mediach społecznościowych. „Przebywała w Kalifornii w ramach tournée po Stanach Zjednoczonych”.
„Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odnowy naszego naturalnego świata” – poinformowała organizacja w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Miłość Goodall do zwierząt zaczęła się we wczesnym dzieciństwie. Jako dziecko marzyła o podróży do Afryki i życiu wśród dzikiej przyrody. W wieku 10 lat przeczytała książki „Doktor Dolittle” i „Tarzan”, i ta inspiracja nadała bieg jej życiu.
Urodzona w Londynie w 1934 roku, Goodall rozpoczęła badania nad wolno żyjącymi szympansami w Tanzanii. Miała zaledwie 26 lat, gdy po raz pierwszy przybyła do tego kraju. Podczas badań nad szympansami Goodall udowodniła, że naczelne wykazują szereg podobnych zachowań do ludzi, takich jak komunikacja, rozwój osobowości oraz wytwarzanie i używanie własnych narzędzi. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć, jakich Goodall dokonała na początku badań, było to, „jak bardzo podobne do nas” są szympansy, jak mówiła po latach, w 2020 roku, w wywiadzie dla ABC News.
Odkrycia Goodall dotyczące tego, jak dzikie szympansy wychowywały swoje młode, jak ugruntowywały swoją pozycję lidera, jak się socjalizowały i jak się komunikowały, wytyczyły nowe szlaki i zapewniły jej ogromną uwagę i szacunek wśród badaczy. Stephen Jay Gould, biolog ewolucyjny i historyk nauki, powiedział, że jej praca z szympansami „stanowi jedno z największych osiągnięć naukowych świata zachodniego”.
Wybitna prymatolog w wieku 80 at zaangażowała się w sprawy ochrony środowiska. W 2019 roku Goodall przyznała, że kryzys klimatyczny i konieczność łagodzenia dalszego ocieplenia są istotne, mówiąc, że planeta jest „zagrożona”.
- Zdecydowanie jesteśmy w punkcie, w którym musimy coś zrobić – powiedziała. - Jesteśmy zagrożeni. Mamy jeszcze trochę czasu. Jestem prawie pewna, że tak. Ale musimy podjąć działania.
W 1977 roku Jane Goodall założyła instytut swojego imienia, który działa na rzecz ochrony szympansów i wspiera projekty młodzieżowe mające na celu przyniesienie korzyści zwierzętom i środowisku.
Badania Goodall przyniosły jej zarówno naukowe wyróżnienia, jak i rozgłos, a jej działalność utorowała drogę do wzrostu liczby kobiet wybierających karierę w STEM (nauce, technologii, inżynierii i matematyce) na przestrzeni lat. Według Instytutu Jane Goodall, który powołał się na dane ze spisów powszechnych z lat 1970–2011, liczba kobiet w STEM wzrosła z 7 proc. do 26 proc. w ciągu ostatnich sześciu dekad.
