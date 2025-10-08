Aktualizacja: 08.10.2025 06:25 Publikacja: 08.10.2025 04:37
Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Rafał Guz
Para nie idzie w gwizdek. Część polskich polityków wygrzebuje z podręczników wszystkie nieszczęścia, realne międzypokoleniowe traumy, aby w niepodległym państwie nikt przypadkiem nie przysnął w czasie kolejnych wyborów. I wiedział, na kogo zagłosować.
Tymczasem w Europie Zachodniej trwa polityczna depresja. Nie omija także Berlina. Więcej Niemców umiera niż się rodzi. Średnia wieku zbliża się nieubłaganie do 50 lat. Pacyfizm jest wszechobecny. Armia wygląda na gotową do obrony co najwyżej na papierze. Co będzie za kilka lat, nie wiadomo, jednak wizja germanizowania Polski przez emerytów wydaje się osobliwa. W tej chwili raczej Polacy osiedlają się na obszarze dawnego NRD, jak gdyby odwracając setki lat trendu. Demograficznie Niemców ratuje imigracja, jednak ona pogłębia tylko polaryzację. W efekcie Niemcy – podobnie jak my – wściekle się dzielą. I na co dzień zajmują niemal wyłącznie swoimi sprawami krajowymi. Podobnie zresztą jak Francuzi, których rządy upadają jeden po drugim. Jeśli nad Sekwaną coś rośnie, to mamuci dług publiczny. Brak pieniędzy z pewnością nie dodaje sił do obrony Europy. I tam pacyfizm ma miliony zwolenników.
Czytaj więcej
2025 będzie rokiem pospolitego straszenia. Miesiące do wyborów prezydenckich wypełnią się sianiem...
Na tym tle straszenie przez Jarosława Kaczyńskiego utratą suwerenności na rzecz Zachodu więcej mówi nam o lękach z dzieciństwa niż o EU-mizerii 2025 r. A rzeczywistość być może przechodzi nam koło nosa. Semantyczne zabawy prezydenta Donalda Trumpa sprawiają, że nie wiadomo, czy art. 5. NATO w ogóle obowiązuje. Obecnie Waszyngton szuka raczej „wroga wewnętrznego”, do czego wciąga wojskowych. Trudno, aby miał czas na zajmowanie się Europą Wschodnią, której większość wyborców amerykańskich nie znalazłaby nawet na dużym globusie.
Realna wojna toczy się na Wschodzie. My fikcyjne wojny wolimy toczyć ze słabym Zachodem. Po Niemcach czy Francuzach można sobie retorycznie „poskakać”, bo i tak nic zrobić nam nie mogą. To specyficzny rodzaj waleczności. Jak gdyby na frontowych tyłach ktoś objadał się musztardą po obiedzie.
Trzeba prowadzić twardą politykę międzynarodową. I warto pamiętać o obszarach, na których z Berlinem i Paryżem konkurujemy. Jednak znalezienie się pomiędzy Trumpem a Putinem wymaga nowego oprogramowania. Tymczasem internetowi kamerdynerzy amerykańskich big techów straszą Polaków germanizacją, bo to na tle pourazowej historii proste. Nasza sytuacja międzynarodowa w 2025 r. domaga się jednak czegoś innego. Nic nie poradzę, że widzę w tym element tchórzostwa, a nie odwagi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Para nie idzie w gwizdek. Część polskich polityków wygrzebuje z podręczników wszystkie nieszczęścia, realne międzypokoleniowe traumy, aby w niepodległym państwie nikt przypadkiem nie przysnął w czasie kolejnych wyborów. I wiedział, na kogo zagłosować.
Po upadku nazizmu liberalizm stał się w zachodnim świecie ideologią jednoczącą ugrupowania socjalistyczne i kons...
Z moralnego punktu widzenia można i trzeba stwierdzić, że konsekwencje działań Izraela w Gazie są niemożliwe do...
Już nie tylko skrajna prawica i skrajna lewica odwracają się od Emmanuela Macrona, ale także jego bardziej umiar...
Gdy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wylicza zalety swojego rozporządzenia, które częściowo odchodzi od u...
Możliwe, że najbliższe dni będą najważniejszym kryterium „sprawdzam” dla Donalda Trumpa i jego polityki zagranic...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas