Jak działa strach w polityce

Jarosław Kuisz: Jak straszyć Polaków?

2025 będzie rokiem pospolitego straszenia. Miesiące do wyborów prezydenckich wypełnią się sianiem grozy. Targowica, pruscy agenci oraz inne demony upadku będą wylewać się z ekranów małych i dużych. Rzecz jasna przerywane reklamami i w zaktualizowanych do XXI wieku wersjach. Polską politykę do poziomu horroru klasy B podniosą algorytmy zza oceanu.