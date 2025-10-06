Jak poinformowały w poniedziałek lokalne media, co najmniej kilkuset turystów wciąż uwięzionych jest po tybetańskiej stronie Mount Everest przez burzę śnieżną, która nawiedziła rejon najwyższego szczytu świata.

Mount Everest: Burza śnieżna uwięziła w okolicy szczytu setki turystów

Telewizja CCTV przekazała, że służbom ratunkowym udało się już sprowadzić w bezpieczne miejsce grupę osób, która utknęła w obozowiskach na wysokości 4900 metrów. Turyści ci zostali sprowadzeni do najbliższej miejscowości Qudang, a ich stan – jak wskazano – jest dobry. Uratowani znaleźli się pod opieką służb zorganizowanych przez lokalne władze. W akcji ratunkowej brała udział także miejscowa ludność, która usuwała śnieg blokujący dostęp do obszaru na wysokości ponad 4,9 tysiąca metrów nad poziomem morza.

Z pozostałymi osobami – których wciąż jest kilkaset – ratownicy nawiązali zaś kontakt. Władze powiatu Tingri przekazały, że „nawiązano kontakt z pozostałymi ponad 200 turystami, którzy będą stopniowo sprowadzani do punktu zbiórki” przez ratowników.