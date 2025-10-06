Rzeczpospolita
Trwa akcja ratunkowa pod Mount Everest. Utknęły tam setki turystów

Setki wspinaczy utknęły po tybetańskiej stronie Mount Everestu (8849 m n.p.m.), najwyższego szczytu na świecie. Powodem są bardzo złe warunki pogodowe.

Publikacja: 06.10.2025 13:59

Mount Everest

Mount Everest

Foto: AdobeStock

Ada Michalak

Jak poinformowały w poniedziałek lokalne media, co najmniej kilkuset turystów wciąż uwięzionych jest po tybetańskiej stronie Mount Everest przez burzę śnieżną, która nawiedziła rejon najwyższego szczytu świata. 

„Gość Rzeczpospolitej” Andrzej Bargiel. „Trzeba znać swoje możliwości”
Sporty zimowe
„Gość Rzeczpospolitej” Andrzej Bargiel. „Trzeba znać swoje możliwości”

Mount Everest: Burza śnieżna uwięziła w okolicy szczytu setki turystów 

Telewizja CCTV przekazała, że służbom ratunkowym udało się już sprowadzić w bezpieczne miejsce grupę osób, która utknęła w obozowiskach na wysokości 4900 metrów. Turyści ci zostali sprowadzeni do najbliższej miejscowości Qudang, a ich stan – jak wskazano – jest dobry. Uratowani znaleźli się pod opieką służb zorganizowanych przez lokalne władze. W akcji ratunkowej brała udział także miejscowa ludność, która usuwała śnieg blokujący dostęp do obszaru na wysokości ponad 4,9 tysiąca metrów nad poziomem morza.

Foto: PAP

Z pozostałymi osobami – których wciąż jest kilkaset – ratownicy nawiązali zaś kontakt. Władze powiatu Tingri przekazały, że „nawiązano kontakt z pozostałymi ponad 200 turystami, którzy będą stopniowo sprowadzani do punktu zbiórki” przez ratowników. 

Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe dokładna liczba uwięzionych turystów i wspinaczy wciąż nie jest znana. Wcześniej media podawały, że mogło się tam znajdować nawet tysiąc osób.

Północna ściana najwyższego szczytu świata przyciąga wielu turystów, ze względu na łatwy dojazd utwardzoną drogą. W październiku przypada szczyt sezonu. 

Plus Minus
Latecia pragnie wejść na Everest

Załamanie pogody na Mount Everest

W nocy z 3 na 4 października w regionie nastąpiło nagłe załamanie pogody. Opady śniegu rozpoczęły się w piątek wieczorem i trwały niemal przez całą sobotę. Doprowadziło to do blokady dróg i zniszczenia części namiotów w dolinie Gama, jednej z pięciu kluczowych dolin w paśmie górskim Himalajów.

Foto: PAP

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi władze tymczasowo zamknęły dostęp do popularnych wśród turystów atrakcji, w tym między innymi do bazy pod Mount Everestem i doliny Gama. Lokalna firma turystyczna Tingri County Tourism Company przekazała także, że zawieszono sprzedaż biletów i wstęp do punktu widokowego na Mount Everest.

Mount Everest to najwyższy szczyt Ziemi (8849 m n.p.m.). Ośmiotysięcznik położony jest w Himalajach Wysokich (Centralnych), na granicy Nepalu i Chińskiej Republiki Ludowej (Tybetu). 70 lat temu, 29 maja 1953 r., na szczyt wspięli się jako pierwsi na świecie Nowozelandczyk Edmund Hillary i Szerpa Tenzing Norgay.

