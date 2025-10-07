Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kiedy Polacy z Flotylli Sumud wrócą do Polski? Są nowe informacje

Deportowani z Izraela Polacy, którzy zatrzymani zostali wraz z innymi aktywistami z Flotylli Sumud, już 8 października wrócą do Polski – poinformowała organizacja Global Movement to Gaza Poland. Działacze obecnie przebywają w Atenach.

Publikacja: 07.10.2025 16:44

Aktywiści z Flotylli Sumud mają 10-letni zakaz wjazdu do Izraela

Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy polscy aktywiści z Flotylli Sumud powrócą do Polski?
  • W jakiej sytuacji znaleźli się polscy członkowie Flotylli Sumud po zatrzymaniu przez Izrael?
  • Kim są najważniejsi polscy uczestnicy misji z Flotylli Sumud?
  • Jakie konsekwencje spotkały aktywistów po ich deportacji z Izraela?
  • Co było celem Flotylli Sumud i jakie kontrowersje narosły wokół jej działań?
  • Jakie kroki podjęły władze izraelskie wobec statków Flotylli Sumud i ich załóg?

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym obywatele Polski, zostali zatrzymani. 

W poniedziałek 171 działaczy zostało wypuszczonych z więzienia i deportowanych z kraju. Wszyscy aktywiści z Polski zostali przetransportowani do Aten. Dzień później – we wtorek – poinformowano, kiedy polscy aktywiści wrócą do Polski. 

Aktywiści z Flotylli Sumud maja 10-letni zakaz wjazdu do Izraela
Społeczeństwo
Polscy aktywiści z Flotylli Sumud opuścili już Izrael. Są w Grecji

Kiedy polscy aktywiści z Flotylli Sumud wrócą do Polski? Obecnie są w Grecji 

3 października poinformowano, że izraelskie wojsko przechwyciło wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Zatrzymano wówczas ponad 450 zagranicznych aktywistów, w tym Polaków. Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówiła, w związku z tym czekać miał ich proces w Izraelu. 

Wśród zatrzymanych przez Izrael działaczy z Polski byli: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz. 

Ostatecznie polscy aktywiści z flotylli humanitarnej płynącej do Strefy Gazy opuścili izraelskie więzienie i zostali przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, Grecji. 

We wtorek Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że polska delegacja niebawem wróci do Polski. „Polska delegacja w pełnym składzie (Omar Faris, Nina Ptak, Ewa Jasiewicz, Franek Sterczewski) wraca do Polski w środę 8 października lotem Aegean A3 872, który planowo ma wylądować na Lotnisku Warszawa-Okęcie o godz. 17:30” — przekazano w komunikacie.

Aktywiści z Flotylli Sumud mają 10-letni zakaz wjazdu do Izraela.

Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izra
Konflikty zbrojne
Izrael przechwycił wszystkie statki flotylli Sumud? Zatrzymano kilkuset aktywistów

Izrael zatrzymał kilkadziesiąt statków Flotylli Sumud

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa Flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w ubiegłą środę, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

Organizatorzy misji humanitarnej – Global Sumud Flotilla – poinformowali, że zatrzymano wszystkie statki, łącznie ponad 450 wolontariuszy. „Jeśli Palestyna nie jest wolna, nikt z nas nie jest” – zaznaczają działacze.

Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael w Jom Kipur, nie przewoził pomocy humanitarnej – stwierdziło później izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort opublikował również nagranie wideo izraelskiej policji, na którym rzecznik Dean Elsdunne pokazuje puste wnętrze jednego z największych statków flotylli.

– Nigdy nie chodziło o dostarczenie pomocy do Gazy. Chodziło o nagłówki i liczbę obserwujących w mediach społecznościowych – powiedział Elsdunne.

Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy
Konflikty zbrojne
Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy
Czym jest Flotylla Sumud?

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzi ponad 40 łodzi z ok. 500 osobami na pokładzie. Jednostki przewożą lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy. 

Flotylla z pomocą dla strefy Gazy

Foto: PAP

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Palestyna

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym obywatele Polski, zostali zatrzymani. 

W poniedziałek 171 działaczy zostało wypuszczonych z więzienia i deportowanych z kraju. Wszyscy aktywiści z Polski zostali przetransportowani do Aten. Dzień później – we wtorek – poinformowano, kiedy polscy aktywiści wrócą do Polski. 

