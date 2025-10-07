Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy polscy aktywiści z Flotylli Sumud powrócą do Polski?

W jakiej sytuacji znaleźli się polscy członkowie Flotylli Sumud po zatrzymaniu przez Izrael?

Kim są najważniejsi polscy uczestnicy misji z Flotylli Sumud?

Jakie konsekwencje spotkały aktywistów po ich deportacji z Izraela?

Co było celem Flotylli Sumud i jakie kontrowersje narosły wokół jej działań?

Jakie kroki podjęły władze izraelskie wobec statków Flotylli Sumud i ich załóg?

W pierwszych dniach października izraelskie wojsko przejęło na wodach międzynarodowych wszystkie statki płynące z pomocą do Strefy Gazy w ramach Flotylli Sumud. Wszyscy aktywiści znajdujący się na pokładach jednostek, w tym obywatele Polski, zostali zatrzymani.

W poniedziałek 171 działaczy zostało wypuszczonych z więzienia i deportowanych z kraju. Wszyscy aktywiści z Polski zostali przetransportowani do Aten. Dzień później – we wtorek – poinformowano, kiedy polscy aktywiści wrócą do Polski.

Kiedy polscy aktywiści z Flotylli Sumud wrócą do Polski? Obecnie są w Grecji

3 października poinformowano, że izraelskie wojsko przechwyciło wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Zatrzymano wówczas ponad 450 zagranicznych aktywistów, w tym Polaków. Część z nich zdecydowała się podpisać dokumenty o dobrowolnej deportacji, a część, w tym wszyscy Polacy – odmówiła, w związku z tym czekać miał ich proces w Izraelu.