Co skandował tłum na „marszu koronacyjnym” w Warszawie?

Pani Dominika jest młodą kobietą z Warszawy, głosuje na Rafała Trzaskowskiego. – Czuję się tu wyrzutkiem. Myślałam, że będzie to bardziej łączące wydarzenie – opowiada „Rzeczpospolitej”. Zależało jej na tym, by w tego rodzaju święcie udział wzięła jej wychowana w Holandii koleżanka, pani Patrycja.



Chwilę później rozmawiamy z małżeństwem, które na marsz zabrało kilkuletnią córkę. Rodzina przyjechała z Gliwic. Jak się dowiadujemy podczas miłej rozmowy, są wyborcami Grzegorza Brauna: – To polityk, który gwarantuje, że Polska zachowa swoją tożsamość. Obawiamy się wzrostu przestępczości. Niepokój budzi w nas to, kto ma wpływ na edukację.



„Karol Nawrocki to przyszły prezydent Polski” (na melodię „Guantanamery"), „Cześć i chwała bohaterom”, „Bóg, honor i ojczyzna”, „Republika, Republika”, „Tu jest Polska”, „Bez Bążura druga tura” – skanduje tłum. Słychać również „Nie bać Tuska”. – Ale tak to nie – przechodząca obok kobieta mówi do mężczyzny, który wykrzykuje inną wersję tego hasła. – Nie ma co prowokować – pada gdzieś w okolicy.



Podchodzimy do młodych ludzi, chętnie rozmawiają dłuższą chwilę. – To są rozdzielne kwestie. Nie łączyłby tego z marszem – wyjaśnia pan Maciej, kiedy pytamy go, na kogo zagłosuje. – Postawa patriotyczna. To się zdarza raz na tysiąc lat. Dopiero wczoraj się dowiedziałem, że rząd organizuje imprezę. Robią to pod kampanię. Zorientowali się, że skoro jest taki marsz, to sami też muszą coś zrobić – o tym, dlaczego tu jest, mówi „Rz” pan Krzysztof.