Wygląda na to, że Tuskowi trudno będzie ten pomysł zablokować. Zwłaszcza że ministerstwo podeszło do sprawy bardzo ostrożnie i ogłosiło jedynie pilotaż programu. Nabory wśród pracodawców mają ruszyć w połowie roku. Co więcej, resort nie narzucił żadnego rozwiązania przedsiębiorcom, którzy obok samorządowców uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. To ma być sygnał, że projekt nie jest radykalny, jak chcieliby go przedstawić krytycy Lewicy, zarzucający jej negatywny stosunek do przedsiębiorców.

Obok Dziemianowicz-Bąk siedział Krzysztof Kukucki – prezydent Włocławka: w miejskim urzędzie już skrócono czas pracy, a polityk nabrał znaczenia w Nowej Lewicy.



Z jednej strony Lewica walczy o swoją pozycję przed rekonstrukcją rządu. Z drugiej zaś, podobnie jak PSL i Platformę Obywatelską, również Lewicę czekają jesienią wybory nowego lidera lub liderki. Nie jest to temat obecny w debacie publicznej, ale w szeregach partyjnych się o tym nie zapomina. To właśnie sprawczość może się okazać kluczowym kryterium dla Lewicy wybierającej nowe władze.

Projekt skrócenia tygodnia pracy to inicjatywa długoterminowa, co sama ministerka zapowiedziała. Ale sposób, w jaki komunikuje program, pozwala wyciągnąć wniosek, że chodzi tak o sprawczość, jak i przywództwo.