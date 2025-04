Karol Nawrocki podczas marszu 12 kwietnia: Chcemy Polski z aspiracjami i marzeniami

Przed godziną 14.00 na placu Zamkowym swoje przemówienie wygłosił Karol Nawrocki. Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta wspominał między innymi okres II RP, której – jak zaznaczał – „trwanie było krótkie, tylko dwie dekady”. - Ale tamta Rzeczypospolita wychowała całe pokolenie Polaków, którzy przenosili wolność w sercach w czasie niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu. Tamta Rzeczypospolita wychowała Polaków, którzy nigdy nie zgodzili się na zniewolenie, mimo tego, że niemiecki narodowy socjalizm i sowiecki komunizm przez blisko pięć dekad chciały zabić nie tylko nasze ciało, ale także naszą duszę - podkreślał.

- My przetrwaliśmy, bo była wielka robotnicza Solidarność, ale też solidarność 40 pokoleń Polaków, którzy Polskę tworzyli i którzy o Polskę walczyli – mówił Nawrocki na Placu Zamkowym. - Było te 40 pokoleń, o których nasi bohaterowie z Solidarności także pamiętali. To wielkie zobowiązanie, drodzy państwo. My jesteśmy zobowiązani dziś wobec naszej ponad tysiącletniej przeszłości, wobec naszego dziedzictwa narodowego, wobec narodowej pamięci. Ale jesteśmy też zobowiązani – wszyscy dzisiaj, tutaj na tym placu, wszyscy Polacy, którzy nas oglądają – jesteśmy zobowiązani wobec naszej przyszłości – dodał.

Jak podkreślał Nawrocki, „dziś musimy myśleć o Rzeczypospolitej za kolejne tysiąc lat”. - Bo jesteśmy tylko depozytariuszami tego dziedzictwa, tego piękna, tej korony, które zostało nam podarowane, nam współczesnym, abyśmy o nie dbali, abyśmy je pielęgnowali i abyśmy nie godzili się na zabieranie nam wolności, na oddawanie naszej suwerenności - powiedział. - Chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna. Chcemy Rzeczypospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczypospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, z marzeniami. Bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas - zaznaczył. Dodał także: „tysiąc lat korony krzyczy dziś do nas, że Polacy nigdy nie zaakceptują mikromanii, że Polacy nigdy nie zaakceptują narodowej amnezji, Polacy nigdy nie oddadzą swojej wolności, nie oddadzą swojej suwerenności”.

Marsz 12 kwietnia w centrum Warszawy. Utrudnienia w stolicy

„W sobotę 12 kwietnia w godzinach 10-15 odbędzie się zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, a następnie przemarsz Krakowskim Przedmieściem do placu Zamkowego” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak zaznacza ZTM, W przypadku braku możliwości przejazdu Krakowskim Przedmieściem autobusy zostaną przekierowane na trasy objazdowe. „Na trasach objazdowych obowiązują przystanki pierwsze napotkane jako stałe oraz pozostałe - jako na żądanie” - czytamy.