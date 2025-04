Hipoteza: jedyna rocznica, która interesuje Donalda Tuska, to 4 czerwca – być może ze względu na to, że rozumie politykę jako „wojnę na górze”. Czy to nie ciekawe, że w ostatniej chwili, ryzykując klapę, premier jednak się zdecydował zorganizować w Warszawie tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego – w formule innej niż partyjny marsz? Choć jeszcze w ostatnią niedzielę marca Monika Rosa z KO mówiła w Polsat News, że nie ma takiej potrzeby.

Organizowana w pośpiechu impreza jest daleka od ideału polityki historycznej. Donald Tusk miał bardzo proste zadanie – rocznica mogła właściwie zrobić się sama: 26 kwietnia w Gnieźnie zbiorą się Sejm i Senat, była to więc dobra okazja, by zaprosić do Wielkopolski światowych liderów (zwłaszcza że Polska sprawuje prezydencję w UE) i zademonstrować siłę zjednoczonego tysiącletnim dziedzictwem Zachodu.

Dlaczego Niemcy mogą prowadzić politykę historyczną, a „postępowi intelektualiści” w Polsce nam jej odmawiają?

Część historyków zapyta: „Ale po co to wszystko?”. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku wciąż znajdują się „postępowi intelektualiści” kwestionujący ideę polityki historycznej i soft power. Na szczęście tezy, że polityka historyczna jest niepotrzebna lub szkodliwa i żadne demokratyczne państwo jej nie prowadzi, są dziś bardziej abstrakcyjne niż kiedykolwiek wcześniej.



Prezentujący je historycy – często zaangażowani politycznie – nie rozumieją społeczeństwa, dla którego umiejętność opowiedzenia światu o sobie jest naturalną potrzebą, a wynika ona z rosnących aspiracji Polaków i pożegnania z kompleksami choćby wobec Niemiec. I o to swoją drogą chodzi w sporze o Instytut Pileckiego w Berlinie, a więc czy państwo polskie może prowadzić instytucje inne niż badawcze. Podpowiem, że wspomniane Niemcy takowe prowadzą i nad Renem nie jest to nawet przedmiotem dyskusji.