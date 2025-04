Jak można tak słabo wypaść na własnej debacie? – to pytanie długo będzie odbijać się echem w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Ale sztab ten jakoś sobie pewnie poradzi, szczególnie że do tego nieszczęsnego dnia w Końskich radził sobie w kampanii wyborczej nadzwyczaj sprawnie. Ważniejsze jest więc pytanie jak my, obywatele, poradzimy sobie z tak słabą demokracją, w której debaty prezydenckie organizuje sztab kandydata partii rządzącej? Można by gorzko zażartować, że za PiS było podobnie, bo w końcu ówczesna TVP była nieoficjalnym sztabem Andrzeja Dudy, ale naprawdę nie powinno nam być dziś do śmiechu.

Debata prezydencka w Końskich: jak sztab Rafała Trzaskowskiego ramię w ramię z TVP postanowił ośmieszyć polską demokrację

Jeśli Platforma Obywatelska i sam Rafał Trzaskowski narzekali w 2020 roku, że zasady gry w kampanii wyborczej były mocno nierówne, to co powiedzieć o debacie, na której sztab partii rządzącej sam sobie wybiera, z kim będzie debatować jej kandydat? Kiedy ostatecznie – po zmasowanej krytyce – kandydat ten łaskawie zgadza się, by dołączyli inni chętni startujący. Ale w składzie całkowicie przypadkowym – niech wpadają ci, którzy akurat przechodzili „z tragarzami”; którzy zresztą sami otwarcie mówili, że nie czują się w żaden sposób na tę patodebatę zaproszeni, raczej wprosili się w poczuciu bezsilności, że ktoś tak jawnie psuje demokratyczne obyczaje.

A najgorsze, że wszystko to firmuje telewizja publiczna, która ma ustawowo narzuconą całkowitą bezstronność w prezentowaniu kandydatów biorących udział w wyborach prezydenckich i której dziennikarze mają zakaz udziału w pracach komitetów wyborczych i uczestnictwa przy realizacji audycji wyborczych komitetów – co bardzo celnie zauważył Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.