Wiosna nie da na siebie czekać? Najnowsza pogoda długoterminowa IMGW od marca do czerwca

IMGW podzielił się długoterminową prognozą numeryczną, opracowaną na podstawie modelu CFS E3 od NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Pokazuje on, jak silne będą anomalie dotyczące nie tylko temperatury, ale również sumy opadów. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyjątkowo ciepła wiosna.

Reklama

Prognoza długoterminowa: Jaka będzie pogoda w marcu i kwietniu?

Według prognoz IMGW okres od wczesnej wiosny do początku lata będzie pełen anomalii. W marcu w niemal całej Polsce średnie temperatury mogą być wyższe nawet o 1-1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Co to dokładnie oznacza? To, że marzec będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jeśli chodzi o anomalie dotyczące opadów, czeka nas raczej suchy miesiąc. W większej części kraju IMGW przewiduje sumę opadów poniżej normy z lat 1991-2020 (mniej o 5-10 mm). W niektórych miejscach suma może jednak zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Dotyczy to głównie południowo zachodniej i centralnej Polski oraz częściowo województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Anomalia średniej temperatury w miesiącach marzec-czerwiec 2025 r. Foto: IMGW

Jaki będzie kwiecień? W tym miesiącu wskazania termometrów również mogą nas zaskoczyć. Średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej. W niemal całym kraju będzie wyższa o 1,5-2 stopnie, a na północnym zachodzie, zachodzie i południowym zachodzie o 1-1,5 stopnia. Jeśli chodzi o sumę opadów, w praktycznie całej Polsce utrzyma się ona w normie. Oznacza to, że kwiecień będzie podobny pod względem sumy opadów do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Suma opadów poniżej normy (mniej o 5-10 mm) może wystąpić jedynie w części woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.