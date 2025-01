Co czeka nas w pogodzie? Najnowsza prognoza długoterminowa od stycznia do kwietnia

Osoby, którym marzyła się prawdziwa, mroźna zima, nie mają powodów do zadowolenia. Wszystko wskazuje na to, że kolejne tygodnie i miesiące będą dość ciepłe jak na tę porę roku. Prognoza pogody została opracowana na podstawie modelu długoterminowego CFS E3 od NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Najnowsza prognoza pogody: Jaki będzie styczeń?

Według danych przedstawionych przez IMGW na ich oficjalnej stronie w styczniu 2025 r. w Polsce wystąpią anomalie średniej temperatury i sumy opadu, co widać na poniższych mapkach. Anomalia oznacza odchylenia od wartości wieloletnich średnich miesięcznych z okresu 1991-2020.

Anomalia średniej temperatury w miesiącach styczeń-kwiecień 2025 r. Foto: IMGW

W styczniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że miesiąc ten będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. We wschodniej części Polski średnie temperatury mogą być wyższe nawet o 1,5-2 stopnie Celsjusza w porównaniu do normy. W środkowej części kraju prawdopodobnie będą wyższe o 1-1,5 stopnia, zaś na zachodzie o 0,5-1 stopień. Warto dodać, że średnia odnosi się do średniej temperatury w całym miesiącu, zarówno do tej notowanej w ciągu dnia, jak i w nocy.