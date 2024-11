Czytaj więcej Nauka Wyjątkowa pełnia już dziś. O której na niebie pojawi się Księżyc Bobrów? Już wkrótce przed nami wyjątkowa pełnia, w czasie której będzie można zobaczyć ostatni w tym roku superksiężyc zwany Księżycem Bobrów lub Mroźnym Księżycem. Jego obserwacja możliwa będzie bez użycia specjalistycznego sprzętu.

We wtorek będzie cieplej – od 5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 12 na południu. Temperatura minimalna może wynieść od -2 stopni na południowym zachodzie do 2 stopni w centrum. Popada za zachodzie i północy, najmocniej na północy.

W środę od 5 stopni w rejonach podgórskich do 9 na południowym wschodzie i w centrum. Minimalna temperatura spadnie do -7 stopni w rejonach podgórskich do 1 na zachodzie, wschodzie, północy i miejscami na południu kraju. Deszcz i deszcz ze śniegiem będzie padał na wschodnim i południowym obszarze Polski.

Prognoza pogody: Kiedy spadnie śnieg?

Zimniej zrobi się w czwartek 21 listopada. Wówczas na wschodzie i południu kraju może spaść śnieg. Na pozostałym obszarze śnieg z deszczem i deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 4 na zachodzie. Minimalne wartości to od -8 w rejonach podgórskich do 1 stopnia na zachodzie i północnym zachodzie.

W piątek śnieg może spaść na południu i w centrum kraju. Będzie zimno – maksymalna temperatura poza obszarem podgórskim wyniesie od 0 stopni na południowo-wschodnim krańcu Polski do 4 na południowym zachodzie. Minimalna temperatura wynieść może od -8 stopni w rejonach podgórskich do 1 stopnia na zachodzie i północnym zachodzie.