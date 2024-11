Średnia temperatura w 49. tygodniu roku (od 2 do 8 grudnia) będzie w normie na terenie całego kraju, natomiast suma opadów powyżej normy na przeważającym jego obszarze (północny zachód oraz północny wschód pozostaną w normie).

50. tydzień roku (od 9 do 15 grudnia) to średnia temperatura powyżej normy na północy oraz poniżej normy w centrum. Suma opadów będzie powyżej normy na południu oraz północnym wschodzie.

W czasie tuż przed Bożym Narodzeniem (51. tydzień roku – od 16 do 22 grudnia) średnia temperatura będzie się kształtować powyżej normy w centrum, na południu, południowym wschodzie, północy i północnym zachodzie. Suma opadów może być większa od normy w rejonie podgórskim, na północy, południowym zachodzie oraz południowym wschodzie.

Pogoda od 18 do 24 listopada

Na stronie IMGW-PIB CMM udostępniono bardziej szczegółowe dane. Od 18 do 24 listopada anomalia średniej temperatury względem lat 1991–2020 wyniesie maksymalnie 1,6 stopnia powyżej normy na północy kraju oraz 1 stopień poniżej normy w rejonach podgórskich. Średnia temperatura maksymalna może natomiast wynieść od 2 stopni w rejonach podgórskich do 6 stopni na południowym zachodzie i wschodzie, na północy i północnym zachodzie. Średnia minimalna temperatura to od -2 stopni w rejonach podgórskich, 1–2 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 3 na północnym zachodzie i 4 na północy.

Prognoza od 25 listopada do 1 grudnia

Od 25 listopada do 1 grudnia 1,4 stopnia powyżej normy wynieść może średnia temperatura na północy, natomiast 1 stopień poniżej normy odnotowany może zostać na południu, w rejonach podgórskich. Maksymalna średnia temperatura wyniesie od 1 stopnia we wspomnianym rejonie do 5 stopni na północy kraju. Średnia minimalna temperatura to z kolei -3 w rejonach podgórskich, -1 na północnym wschodzie, od 0 do 1 stopnia we wschodniej części kraju oraz do 2 stopni na północnym zachodzie i północy.