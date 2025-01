Najnowsza prognoza pogody długoterminowej do maja. Czeka nas sporo anomalii

Długoterminowa prognoza numeryczna jest opracowywana na podstawie modelu długoterminowego CFS E3 od NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Ma charakter orientacyjny i eksperymentalny, dlatego wyników nie należy brać za pewnik.

Luty i marzec z dużymi anomaliami temperatury i opadów

Anomalie to odchylenia od wartości wieloletnich średnich miesięcznych z okresu 1991-2020. Określa się je na podstawie norm klimatycznych przedstawiających uśrednione warunki klimatyczne, jakie panowały w latach 1991-2020.

Gdy mówi się, że średnia temperatura lub suma opadów są poniżej normy, oznacza to, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Z kolei, gdy temperatura lub suma opadów są powyżej normy wieloletniej, zakłada się, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry. Określenie „w normie” oznacza zaś, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Prognozowana średnia dotyczy temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy, a prognoza dotycząca sumy opadów nie określa rodzaju opadu.

Jak zatem będzie wyglądać luty? Z danych przedstawionych przez IMGW na ich oficjalnej stronie wynika, że średnia miesięczna temperatura powietrza będzie w prawie całym kraju wyższa o 1,5-2 stopnie Celsjusza w porównaniu do normy. Na północnym wschodzie temperatury mogą być wyższe nawet o 2-2,5 stopnia. Jeśli chodzi o opady, luty zapowiada się raczej sucho. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z anomalią sumy opadów atmosferycznych poniżej normy wieloletniej. W prawie całej Polsce suma opadów może być niższa o 5-10 mm, a na południowym wschodzie i Dolnym Śląsku nawet o 10-20 mm.