Pod Gorzowem ktoś dał dzieciom cukierki nafaszerowane gwoździami. „Całą noc nie spałam”

Do zdarzenia doszło 31 października, podczas halloween. Dzieci w miejscowości Lipki Wielkie koło Gorzowa chodziły po domach, prosząc o słodycze. – Dostały cukierki, w których były wbite gwoździe – zaalarmowała portal poscigi.pl jedna z czytelniczek.

Dzieci dostały cukierki z gwoździami

O nagłośnienie sprawy apelowali też czytelnicy portalu gorzowianin.com. - Dzieci zbierały cukierki w Lipkach Wielkich. Mój Igor miał gwoździa, prawie zęba połamał. To malutki gwoździk, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby go połknął. Jestem zdruzgotana, tracę wiarę w ludzi. Całą noc przez tę sytuację nie spałam. Mieszkańcy są w szoku, w końcu mieszkamy w małej społeczności, wszyscy się znamy. Nie chce się wierzyć w to, ile jest zła w ludziach – opowiedziała w rozmowie z portalem gorzowianin.com pani Izabela, mieszkanka Lipek Wielkich.

Sprawa trafiła na policję. – Zostało przyjęte zgłoszenie dotyczące zdarzenia z cukierkami z gwoździami – potwierdził portalowi poscigi.pl kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik policji w Gorzowie. Wstępnie sprawa będzie prowadzona pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność karna za cukierki z gwoździami

Sprawę skomentował również dla poscigi.pl mecenas Robert Kornalewicz. – Sytuacja wygląda na bardzo poważną, a jej sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wygląda to co najmniej na narażenia na ryzyko uszkodzenia ciała – powiedział adwokat.