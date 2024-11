"Brat" słowem roku brytyjskiego słownika Collinsa. Dlaczego?

Z Włoch do Albanii i z Albanii do Włoch. 12 migrantów przerzucanych między krajami po decyzji sądu

Statek włoskiej straży przybrzeżnej z 12 migrantami pochodzącymi z Egiptu i Bangladeszu przybył z Albanii do portu Bari na południu Włoch, gdzie migranci wysiedli na ląd i zostali przewiezieni do ośrodka recepcyjnego. Stało się to po orzeczeniu sądu w Rzymie, który nie zgodził się na pobyt migrantów w placówce, zarządzanej przez włoskie władze w kraju poza UE.