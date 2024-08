Atak w Southport: Co wiemy o zdarzeniu, które doprowadziło do zamieszek na Wyspach?

29 lipca w Southport w hrabstwie metropolitalnym Merseyside w północno-zachodniej Anglii 17-latek zaatakował dzieci – w wyniku zdarzenia ranych zostało kilkanaście osób, zginęły także trzy dziewczynki. Atak wywołał falę oburzenia w Wielkiej Brytanii. Wyjaśniamy, co dokładnie się wydarzyło oraz co wiemy o ataku, który doprowadził do zamieszek w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Wielka Brytania: Atak nożownika w Southport. Kiedy i gdzie doszło do tragedii?

Do ataku nożownika w Southport w hrabstwie metropolitalnym Merseyside w północno-zachodniej Anglii doszło w poniedziałek 29 lipca około godziny 11:47. 17-latek zaatakował wówczas dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych, które odbywały się w jednej z tamtejszych szkół. Letnie warsztaty tańca, podczas których doszło do ataku, były reklamowane jako "poranek z jogą, tańcami i wytwarzaniem bransoletek w rytm muzyki Taylor Swift”. Sprawca za pomocą noża zabił trzy dziewczynki w wieku 6, 7 i 9 lat, a dziewięcioro innych dzieci i osobę dorosłą – ranił.

Cytowani przez brytyjskie media świadkowie opisywali dramatyczne sceny, jakie rozegrały się w Southport – to bowiem właśnie okoliczni mieszkańcy jako pierwsi pomagali w wyprowadzaniu dzieci z budynku i udzielali im pierwszej pomocy, zanim na miejsce zdarzenia przybyły służby.

Hart Space, w którym doszło do tragedii, jest prywatnym ośrodkiem. Odbywają się w nim zajęcia dla kobiet i dzieci – między innymi warsztaty dla ciężarnych, masaże, joga, medytacja czy spotkania klubu książki. Zajęcia z tańca i jogi organizowane dla dzieci do 11. roku życia, podczas których doszło do ataku, prowadzone były przez dwóch nauczycieli. Atak miał miejsce około dziesięć minut przed ich planowanym zakończeniem — zauważa brytyjski dziennik „The Guardian”.