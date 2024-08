Zacharowa zauważa, że "pomimo werbalnego przywiązania władz brytyjskich do 'zasad demokracji', brytyjski minister spraw wewnętrznych I. Cooper zezwolił policji na zastosowanie najsurowszych środków wobec protestujących obywateli".

Rzeczniczka podkreśla, że "jak powszechnie wiadomo, Rosja nie zezwala na ingerencję w wewnętrzne sprawy obcych państw i powstrzymuje się od obsesyjnych napomnień co do rozwiązywania ich problemów i kryzysów".

"Wręcz przeciwnie, to kraje zachodnie, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, prowadzą taką politykę, która powinna zwracać większą uwagę na własne, poważne problemy, zamiast podważać stabilność na świecie" - pisze Zacharowa.

Czytaj więcej Przestępczość Zamieszki w Wielkiej Brytanii po zabójstwie dzieci. Premier ostrzega "skrajnie prawicowych bandytów" Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że "skrajnie prawicowi bandyci" atakujący ludzi ze względu na ich kolor skóry zostaną szybko postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. W wielu miastach w Wielkiej Brytanii doszło do zamieszek po zabójstwie trzech dziewczynek w Southport.

Rzeczniczka MSZ auważa, że z Wielkiej Brytanii często płyną do Rosji napomnienia w sprawie tłumienia przez nią sprzeciwów, wezwania do przestrzegania zasad demokracji i zarzuty o stosowanie cenzury. Tym razem jednak — pisze Zacharowa — to policja i władze w Wielkiej Brytanii muszą działać zgodnie z prawem.



„Obywatele mają pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec polityki władz”

Rzeczniczka ironicznie „przypomina” Londynowi, że zgodnie z zasadami demokracji "obywatele mają pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec polityki władz" i wzywa władze do zaprzestania stosowania "nieuzasadnionej i nieproporcjonalnej" przemocy wobec protestujących i poszanowania „prawa Brytyjczyków do wolności zgromadzeń”.