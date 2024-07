Bilety są sprzedawane z wielokrotnym przebiciem. Muzea ofiarami pośredników

– Pierwsze sygnały o takich praktykach dotarły do nas w styczniu. Nadal mamy z tym problem, jak każda instytucja kultury, która jest chętnie odwiedzana przez turystów. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Uważamy że problem należy rozwiązać generalnie, a nie jednostkowo – mówi Anna Kotonowicz, rzeczniczka Muzeum Powstania Warszawskiego. I dodaje: – To dla nas problem wizerunkowy, bo przychodzą do nas odwiedzający, patrzą na ceny biletów i czują się oszukani, że za nie przepłacili. I to do nas mają pretensje i kierują skargi.

Niejednokrotnie musieliśmy tłumaczyć się z ofert, jakie istnieją w internecie, a nie są w żaden sposób związane z oficjalną stroną instytucji Urszula Wolak-Dudek, rzeczniczka Wawelu.

Ofiarą podszywających się pod znane, lubiane przez turystów instytucje jest również Zamek Królewski na Wawelu (oficjalna strona to https://wawel.krakow.pl). Prywatny portal należący do spółki państwa B. sprzedaje bilety na „zwiedzanie Zamku Wawelskiego”. – Problem ten jest znany nam od lat, ale jesteśmy bezsilni. Podmiot, który sprzedaje nasze bilety, nadal funkcjonuje – mówi „Rz” Urszula Wolak-Dudek, rzeczniczka Wawelu. – Niejednokrotnie musieliśmy tłumaczyć się z ofert, jakie istnieją w internecie, a nie są w żaden sposób związane z oficjalną stroną instytucji – przyznaje rzeczniczka Zamku.

Sama nazwa Wawel nie jest zastrzeżona i można jej używać. Dyrekcji zamku udało się zastrzec tylko oficjalną nazwę: „Zamek Królewski na Wawelu”. Ale nie sam Wawel. Spółka sprytnie sprzedaje zatem pakiety np. na trasę szlakiem królów polskich z przewodnikiem w cenie od 189 zł czy zwiedzanie katedry na Wawelu (katedra jest odrębną instytucją podlegającej krakowskiej kurii, a nie częścią Zamku Królewskiego na Wawelu rozumianego jako muzeum) oraz wzgórza wawelskiego z przewodnikiem od 89 zł. Małopolska firma, która świadczy te usługi, informuje na stronie, że sprzedaje „wycieczkę na Wawel z przewodnikiem”.

– Zwiedzanie Wawelu wraz z dwoma dziedzińcami na samym wzgórzu: arkadowym, z widokiem na krużganki i zewnętrznym, jest za darmo. Nie trzeba za to płacić. Bilety od 2020 r. sprzedajemy online, więc reklamowanie usługi „omiń kolejkę do kasy” jest nadużyciem. Biletowane są natomiast wejścia do Zamku, m.in. do apartamentów, komnat, do zbrojowni czy Skarbca Koronnego lub sezonowej Baszty Sandomierskiej – tłumaczy Urszula Wolak-Dudek i dodaje, że osoby, które kupują bilet u pośredników, nie mogą skorzystać ze zniżek.

Pośrednicy pasożytują na turystach

Ceny prawdziwego zwiedzania Wawelu są znacznie niższe, np. trasa z prywatnym przewodnikiem – zwiedzanie komnat kosztuje 69 zł, a trasa rodzinna z edukatorem – 39 zł. Rzeczniczka zamku tłumaczy, że tylko wpisanie w wyszukiwarkę oficjalnej nazwy muzeum daje gwarancję dotarcia do źródła.