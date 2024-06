Polska to całkiem dobre miejsce do rozkwitania. Wyniki badania Global Flourishing Study

Naukowcy wzięli pod lupę poczucie szczęścia i za sprawą badania Global Flourishing Study próbują ustalić, co sprawia, że ludzie z radością wstają każdego dnia, przystępując do swoich zadań. W jaki sposób to sprawdzono i jaki wynik osiągnęła Polska?