Wielkanoc 2024. Czy Polaków stać na święta? Sondaż

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada między 22 marca a 25 kwietnia. To najważniejsze święto w kulturze chrześcijańskiej, upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Obchody Świąt Wielkanocnych mają formę Triduum Paschalnego poprzedzonego 40-dniowym Wielkim Postem. Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia to Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania.

Jakiej pogody spodziewać się można podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę, która napawa optymizmem – w Wielką Sobotę, w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny termometry pokazać mają bowiem do 24 stopni Celsjusza.

Święta Wielkanocne 2024. Ile planują wydać Polacy?

W 2024 r. pierwszy dzień Świąt Wielkanocy przypada 31 marca, zaś Poniedziałek Wielkanocny będzie obchodzony 1 kwietnia. W związku z nadchodzącą Wielkanocą przeprowadzono sondaż, w którym zapytano uczestników, ile planują w tym roku wydać na Święta Wielkanocne.

Najwięcej wskazań (30,4 proc.) zyskała odpowiedź "301-500 zł". Co piąty (21 proc.) Polak planuje wydać na święta nie więcej niż 300 złotych. Wydatki w przedziale 801-1000 zł planuje 17,3 proc. ankietowanych, zaś co dziesiąty (10,6 proc.) respondent wyda 501-800 zł. Przeznaczyć na Święta Wielkanocne ponad tysiąc złotych w 2024 r. chce mniej niż co dziesiąty badany (9,6 proc.). Odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 8,1 proc. ankietowanych.