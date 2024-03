Piękna pogoda w Wielkanoc. IMGW: Termometry pokażą do 24 stopni Celsjusza

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), choć początek tygodnia będzie pochmurny i z opadami deszczu, a w górach śnieżny oraz chłodny, to od wtorku opady zaczną zanikać niskie temperatury i stopniowo zacznie napływać do Polski coraz cieplejsze powietrze. Po raz kolejny przelotne opady deszczu pojawią się w czwartek i piątek. Koniec tygodnia słoneczny i bardzo ciepły z temperaturą przekraczającą 20°C.

Pogoda w Polsce. IMGW: Temperatury będą coraz wyższe

W poniedziałek 25 marca ma być pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach wystąpić mają opady śniegu. Miejscami niewykluczone są także burze – głównie na południu i wschodzie kraju. Termometry wskazywać będą od 5°C do 10°C. W nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju wystąpią zaś przymrozki do -3°C, w rejonach podgórskich Karpat – do -5°C. Lokalnie pojawią się też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz i w górach porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

We wtorek będzie pochmurno, z opadami deszczu na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju będzie natomiast już słonecznie i bez opadów. Temperatura? Od 7°C do 11°C. Noc z wtorku na środę będzie bez przymrozków. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu kraju porywisty, południowy i południowo-wschodni. W Karpatach porywy wiatru osiągną do 60 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

Środa będzie słoneczna – będzie coraz cieplej. Temperatura wyniesie od 10°C do 18°C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich i nad morzem porywy wiatru do 60 km/h. W czwartek i w piątek będziemy mieli do czynienia z przejściowym wzrostem zachmurzenia – do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. W piątek wystąpią postępujące od południa kraju rozpogodzenia i zanik opadów. Temperatura od 9°C do 20°C. Na Wybrzeżu i Pomorzu okresami porywy wiatru do 60 km/h.