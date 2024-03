Statystyki wypadków samochodowych. Ciężka noga kierowców z zagranicy

Kierowcy taksówek tylko z polskim prawem jazdy

Już niebawem to się diametralnie zmieni. Od 17 czerwca tego roku wejdzie nowy wymóg, zgodnie z którym kierowcy świadczący przewozy, w tym zamawiane „na aplikację”, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ma to definitywnie wyeliminować cudzoziemców z fałszywkami lub na dokumentach z odległych krajów, których autentyczność jest nie do zweryfikowania.

Na razie – jak pisała „Rz” – spadły o połowę zgłoszenia o napaściach seksualnych cudzoziemskich kierowców w taksówkach. Jeszcze w 2021 r. ogółem w taksówkach doszło do 23 takich ataków, rok później do 43, a w roku ubiegłym było ich 31. Z tego w przewozach „z aplikacji” napaści spadły o połowę (z 28 w 2022 roku do 14 w ubiegłym).