Jak powiedział szef działu prawnego „Rzeczpospolitej”, „tych ludzi oczyścił czas”. - To były lata 40.-50. Później był inny rodzaj sędziów, sędziów dyspozycyjnych, którzy już może nie mordowali na sali sądowej – bo były inne czasy – natomiast byli to ludzie, którzy z niezawisłością sędziowską nie mieli nic wspólnego - stwierdził Tomasz Petryga. - Jeżeli popatrzymy na statystyki upartyjnienia sądownictwa w latach 80., to można sobie wyobrazić, że 70 procent sędziów należało do PZPR lub partii satelickich. Ci ludzie byli przedłużeniem aparatu władzy, strażnikami totalitarnego systemu. Czas próby dla sądownictwa przyszedł w 1981 roku. On pokazał, że kilkuset sędziów absolutnie sprzeniewierzyło się zasadom, które powinni wyznawać. Część sędziów została zaprzęgnięta do aparatu represji generała Jaruzelskiego i skazywała w stanie wojennym – i po nim – na bardzo wysokie kary więzienia na przykład za okrzyki czy parę ulotek. Problem polega na tym, że kiedy nadszedł czas transformacji i czas przejścia do wolnej Polski, ci ludzie nie zostali odsiani. Do systemu wpuszczono ludzi, których przeszłość nie wskazywała na to, że powinni być sędziami - dodał. - To, że na samym początku – po 1989 roku – zabrakło moralnych podstaw, kanonów, zaważyło i pokutuje. Jeżeli popatrzymy na płaszczyznę społeczną – poparcie i zaufanie – to ludzie nie traktują sądów jako elementu instutucji, która jest blisko nich. To często wieża z kości słoniowej, która jest zamknięta i obca - podkreślił autor książki „Trzecia władza. Sądownictwo w latach 1946-2023”

- Jeżeli chodzi o rozliczenia z sądownictwem, to można to było zrobić na samym początku. Później ten układ się zamknął i im dalej w czas, tym bardziej było to niemożliwe. Właściwie chyba jeden sędzia został tak naprawdę rozliczony. Później to były już tylko hasła polityczna - powiedział Pietryga.

Jak zaznaczył Tomasz Pietryga, „sądownictwo dziś wygląda bardzo źle”. - Mamy do czynienia z permanentnym konfliktem właściwie we wszystkich instytucjach sądowych. Jest podział na sędziów, którzy zawdzięczają swoje nominacje PiS i tych, którzy są zaangażowani we wszystkie organizacje sędziowskie, które aktywnie walczyły ze zmianami w PiS - stwierdził. - To się nie kończy, ten konflikt trwa i się rozwija. W tej chwili w defensywie są sędziowie, którzy przyszli z nominacji PiS, ale perspektywa jest dosyć marna – z punktu widzenia obywateli największym problemem jest dualizm prawny, który się tworzy na naszych oczach. Nie mamy stuprocentowej pewności, czy orzeczenie, które zostało wydaje w naszej sprawie obowiązuje, czy nie. System sądowniczy tak nie może działać - podkreślił.