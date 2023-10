Sondaż Centrum Lewady: 73 procent Rosjan popiera wojnę

Mając 76 lat, Gudkow mógłby już dawno być na emeryturze, ale Centrum Lewady jest jego życiowym dziełem. W 2003 roku Gudkow założył to centrum wraz ze zmarłym już socjologiem Jurijem Lewadą. Zrobili to w proteście przeciwko coraz większemu wpływowi Kremla na pracę państwowego rosyjskiego instytutu badania opinii publicznej WZIOM, gdzie pracowali. Obaj odeszli. Dzisiaj, dokładnie 20 lat później, WZIOM jest od dawna obiektem krytyki niezależnych ekspertów. Natomiast Centrum Lewady cieszy się dużym uznaniem także na arenie międzynarodowej.

Wielu Rosjan boi się lub nie ma zdania

Chociaż są też pewne krytyczne głosy. W kraju takim jak Rosja, gdzie za „dyskredytowanie” własnej armii grożą drakońskie kary, niezależna praca w dziedzinie badania opinii publicznej jest prawie niemożliwa, twierdzą niektórzy. Wielu Rosjan boi się udzielać szczerych odpowiedzi, powiedział socjolog Grigori Judin, jeden z najzacieklejszych krytyków Lewady, w wywiadzie dla portalu „The Insider”. Do tego dochodzi wiele osób, które wewnętrznie tak bardzo zdystansowały się od wydarzeń politycznych, że w ogóle nie mają zdania na temat aktualnej sytuacji. Wszystko to prowadzi do zafałszowania statystyk.

Niemniej jednak praca Centrum Lewady jest ceniona przez wielu. Przynajmniej dostarcza ona pewne spojrzenie na nastroje społeczne, które w obliczu braku wolności słowa i masowych represji wydają się stawać się coraz bardziej rodzajem czarnej skrzynki jak w samolocie.

Przez ostatnie miesiące Gudkow i jego koledzy zdobyli różne spostrzeżenia. Na przykład odkryli, że wielu Rosjan tak naprawdę nie chce wojny, ale uważa ją za nieuniknioną. Zazwyczaj ponad 70 procent ankietowanych deklaruje poparcie dla działań wojennych Rosji w Ukrainie. Jednocześnie w tej samej ankiecie około 50 procent opowiada się za natychmiastowymi rozmowami pokojowymi.

Ponadto w związku z wojną wielu ludzi ma uczucia desperacji, strachu i depresji. „Oznacza to, że reprodukowana jest struktura dwóch sposobów myślenia”– mówi Gudkow. „Są to dwa różne poziomy. Jeden dotyczy tego, co człowiek sam przeżywa. Drugi to zbiorowe postrzeganie”. To ostatnie, jak tłumaczy naukowiec, jest w Rosji Putina silnie ukształtowane przez ideologię imperialistyczną i państwową propagandę. Z kolei narrację propagandy wielu Rosjan zna z czasów sowieckich – uważa Gudkow.