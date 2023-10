07:03 Nowy głównodowodzący rosyjskich sił powietrznych

"Generał pułkownik Wiktor Afzałow został mianowany głównodowodzącym rosyjskich sił powietrznych" - podała rosyjska państwowa agencja RIA Novosti. Zastąpił on Siergieja Surowikina, który zniknął z życia publicznego po krótkim puczu grupy Wagnera. Generał, który miał sprzyjać oddziałom Jewgienija Prigożyna, trafił do aresztu domowego. Potem, we wrześniu został mianowany szefem komitetu koordynacyjnego Wspólnoty Niepodległych Państw ds. obrony powietrznej.

06:36 Ursula von der Leyen: Demokracje muszą trzymać się razem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i przywódcy Unii Europejskiej są jednomyślni w sprawie wojny między Izraelem a Hamasem oraz ataku Rosji na Ukrainę "Te konflikty pokazują, że demokracje muszą trzymać się razem” - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przewodnicząca oraz szef Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się z Joe Bidenem w Białym Domu. Szczyt Unia Europejska - USA zwołano w związku ze światowymi kryzysami.

06:19 Walki w rejonie Awdijiwki

Ukraińskie jednostki specjalne zniszczyły w rejonie Awdijiwki dwa rosyjskie czołgi i cztery transportery opancerzone. Jak poinformowało dowództwo sił specjalnych, w walkach użyto dronów i amerykańskich pocisków przeciwpancernych "Javelin". Zginęło kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy.



06:00 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: