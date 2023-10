Amerykański wywiad: Kreml miesza w wyborach na całym świecie

W ubiegłym roku Rosja wykorzystała również platformy internetowe, aby zasiać wątpliwości co do niezależności wyborów w jednym z krajów Ameryki Południowej. Według raportu amerykańskiego wywiadu, z punktu widzenia Rosji istnieją dwa pożądane skutki: po pierwsze, rozprzestrzenianie się poczucia niestabilności w demokratycznych społeczeństwach, a po drugie, demokratyczne wybory są przedstawiane jako niewiarygodne – a tym samym rządy, które z nich wynikają, jako pozbawione legitymacji.

Stany Zjednoczone przyznają w raporcie, że same są „podatne na to zagrożenie”. Przedstawiciel Departamentu Stanu USA powiedział dziennikarzom, że Moskwa uznała swoje kampanie dezinformacyjne podczas wyborów prezydenckich w USA w 2020 r. i pandemii koronawirusa za udane, co zachęciło ją do kontynuowania działań ingerujących w wybory. Moskwa opiera się na tym „stosunkowo tanim sukcesie”, aby zastosować to podejście „szerzej, bardziej globalnie”.