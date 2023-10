18:40 Białoruś. Władze chcą wzywać do wojska smsami

Według rządowego projektu ustawy powiadomienie będzie wykorzystywane nie tylko w przypadku mobilizacji, ale także przy wezwaniu na trening mobilizacyjny.

Zgodnie z projektem operatorzy komórkowi będą zobowiązani w ciągu tygodnia przekazywać informację o numerach abonentów na żądanie komisariatów wojskowych.

18:17 Prezydent Łotwy: Europa musi zwiększyć produkcję broni na własne potrzeby i dla Ukrainy

„Czy nam się to podoba, czy nie, Europa musi się uzbroić” – powiedział na antenie kanału TV3 prezydent Łotwy Edgars Rinkevics, dodając, że same slogany nie wystarczą i członkowie UE muszą być gotowi zaakceptować realne koszty.

Rinkevics spotkał się 20 października w Rydze z komisarzem UE Thierrym Bretonem, aby omówić rozwój przemysłu obronnego bloku.

17:53 Pistorius: Wojna w Izraelu nie ograniczy wsparcia dla Ukrainy

Boris Pistorius, niemiecki minister obrony, zapewnił, że obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie po ataku radykalnego islamistycznego ugrupowania Hamas na Izrael nie ograniczy niemieckiego wsparcia dla Ukrainy.

- Nie widzę żadnej konkurencji między krajami w zakresie sprzętu wojskowego – powiedział Boris Pistorius.

Zauważył również, że Izrael jest „bardzo dobrze wyposażony”. Ponadto, według Borisa Pistoriusa, Ukraina i Izrael mają bardzo różnych przeciwników, a co za tym idzie, mają różne potrzeby militarne.

17:17 Niemcy wysyłają na Ukrainę kolejne działa przeciwlotnicze Gepard

Według niemieckiego rządu Niemcy zapewniły Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej.

Najnowsza partia pomocy obejmuje m.in. drony i samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, których Ukraina używa do niszczenia rosyjskich kamikadze oraz drony zwiadowcze.

W zeszłym tygodniu Niemcy dostarczyły na Ukrainę trzy samobieżne systemy obrony powietrznej Gepard, oprócz dostarczonych wcześniej 46 Gepardów. Niemiecki rząd dostarczył także Ukrainie drony rozpoznawcze, takie jak 20 RQ-35 Heidrun (Ukraina wcześniej otrzymała od Niemiec 80 dronów Heidrun) i Vector (Niemcy dostarczyły wcześniej 104 takie drony Vector).

Ponadto w ciągu ostatniego tygodnia Niemcy dostarczyły Ukrainie jedną układarkę mostów BEAVER, trzy ciągniki HX81 z trzema naczepami, 13 pojazdów straży granicznej i około 3900 155-milimetrowych pocisków artyleryjskich dymnych DM125.

16:56 Media: Rumunia zainstaluje system obrony przed dronami

Rumunia zainstaluje system antydronowy wzdłuż granicy z Ukrainą, poinformowały 20 października rumuńskie media Digi24, powołując się na źródła rządowe.

System zostanie dostarczony przez anonimowe „państwo partnerskie za zgodą NATO”.

System antydronowy to najnowszy z szeregu nowych środków bezpieczeństwa wprowadzonych przez Rumunię w celu ochrony ludności zamieszkującej okolice Dunaju, który stanowi część granicy kraju z Ukrainą.

Po drugiej stronie brzegu rzeki znajdują się ukraińskie porty, które regularnie są celem rosyjskich ataków.

16:37 Rosjanie mają kłopot z kredytami

We wrześniu rosyjskie banki odrzuciły rekordową liczbę - aż 63 procent wniosków kredytowych , a na początku października – ponad 80 procent.

We wrześniu rosyjskie banki odrzuciły rekordową liczbę - aż 63 procent wniosków kredytowych , a na początku października – ponad 80 procent.

16:21 Sztorm wyrzucił minę na plażę w Czarnomorsku w obwodzie odeskim

Poinformował o tym na Facebooku mer Czarnomorska Wasyl Huliajew.

Mer ostrzegł, że ze względu na sztormową pogodę nie są wykluczone przypadki wyrzucenia na brzeg innych obiektów wybuchowych.

15:59 AIDS. "Na Ukrainie mamy jedną z większych epidemii w regionie"

- Problem z HIV wciąż jest ogromny. Ludzie ciągle się zakażają. Epidemia w Polsce rozwija się. Co roku liczba pacjentów z HIV wzrasta o 7 proc. - mówi prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska. Dodaje, że do systemu polskiego dopisano prawie 4 tysiące osób, głównie takie które były już leczone na Ukrainie.

15:39 Spotkanie Zełenskiego z dowódcami

Podczas roboczej wizyty w obwodzie chersońskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z dowódcami wojskowymi i omówił kluczowe obszary działań bojowych - podało biuro prasowe ukraińskiego prezydenta. W spotkaniu wziął udział m.in. naczelny dowódca ukraińskich Sił Zbrojnych generał Wałerij Załużny.

15:16 Rozmowa Scholza z Zełenskim

Rzecznik niemieckiego rządu podał, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas rozmowy politycy omówili aktualną sytuację na Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski podziękował Niemcom za wsparcie, Olaf Scholz potwierdził solidarność z Kijowem wobec agresji ze strony Rosji - podano.

14:50 Na Ukrainę wróciło 14 zabytków

Ukraiński resort kultury podał, że na Ukrainę wróciło 14 zabytków (egzemplarze starożytnej broni), zrabowanych wcześniej przez Rosjan z okupowanych terenów kraju.

14:20 Doniesienia o wysokich stratach Rosjan

Ukraińskie wojsko podało, że na kierunku tawrijskim w ciągu doby zniszczono 143 jednostki sprzętu wojskowego. Rosjanie mieli też w tym rejonie stracić 1051 żołnierzy, a dwóch rosyjskich wojskowych dostało się do niewoli.

13:50 Na Białorusi są trzy rosyjskie samoloty bojowe i dwa samoloty rozpoznania

Informacje takie przekazał w rozmowie z agencją Ukrinform gen. Serhij Najew, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania ukraińskich wojsk "Północ".



13:39 Od 1 lipca Ukraina wyeksportowała ponad 8 mln to zbóż i jarzyn

Informacje takie podaje ukraiński resort rolnictwa. Kwestia eksportu ukraińskiego zboża jest przyczyną napięcia między m.in. Polską a Ukrainą - Polska wprowadziła jednostronne embargo na wwóz ukraińskiego zboża do naszego kraju, po tym jak embargo takie zniosła UE.



13:29 Kreml określa słowa Bidena o Putinie mianem "nieakceptowalnych"

- Generalnie temat Putina w retoryce przedstawicieli amerykańskiego establishmentu, poczynając od niskiego, poprzez średni, po najwyższy szczebel, jest czymś stałym, nazwisko Putina jest integralną częścią wewnętrznego życia politycznego w USA. Widzimy to, przyznajemy to, widać to gołym okiem - mówił Dmitrij Pieskow, pytany o słowa Joe Bidena, w tym o porównanie Putina do Hamasu.

13:01 Na północnej granicy Ukrainy stacjonuje 19 tys. rosyjskich żołnierzy

Informacje takie przekazał w rozmowie z agencją Ukrinform gen. Serhij Najew, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania ukraińskich wojsk "Północ". 19 tys. rosyjskich żołnierzy stacjonuje w obwodach briańskim, kurskim, biełgorodzkim. Rosjanie mają prowadzić rozpoznanie pogranicza, prowadzą też ostrzał rejonów przygranicznych - poinformował gen. Najew.



12:29 Cztery szkoły, uszkodzone w rosyjskich atakach na Charków, nie mogą zostać odrestaurowane

Dyrektor Departamentu Edukacji w Charkowskiej Radzie Miejskiej, Ołha Demenko poinformowała Ukrinform, że odrestaurowane nie mogą zostać szkoły numer 134, 46, 47 i 17. Wszystkie te szkoły mają być wzniesione od nowa.



12:10 Spotkanie Viktora Orbana z Władimirem Putinem w Pekinie "zaniepokoiło" USA

Oświadczenie w tej sprawie wydał ambasador USA na Węgrzech.



Oświadczenie w tej sprawie wydał ambasador USA na Węgrzech.

11:30 W okupowanym Melitopolu w powietrze wyleciał samochód rosyjskich szabrowników

Informacje takie przekazuje ukraiński mer okupowanego miasta Iwan Fedorow. Fedorow napisał, że w nocy doszło do eksplozji samochodu, do którego trzech rosyjskich szabrowników pakowało majątek ukradziony z opuszczony przez mieszkańców miasta mieszkań. Eksplozja miała być skutkiem działania ukraińskiego ruchu oporu.



11:28 Tania ropa płynie do Chin z Rosji

Chiny bez skrupułów wykorzystują wojnę w Ukrainie do tanich zakupów w Rosji. W okresie styczeń-wrzesień Chiny zaimportowały z Rosji 79,9 mln ton ropy za łączną kwotę 43,56 mld dolarów. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku import wyniósł 64,24 mln ton, co oznacza wzrost o 24,42 proc.



Chiny bez skrupułów wykorzystują wojnę w Ukrainie do tanich zakupów w Rosji. W okresie styczeń-wrzesień Chiny zaimportowały z Rosji 79,9 mln ton ropy za łączną kwotę 43,56 mld dolarów. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku import wyniósł 64,24 mln ton, co oznacza wzrost o 24,42 proc.

10:46 Z Izraela ewakuowano kolejnych 79 obywateli Ukrainy

Ambasada Ukrainy w Izraelu poinformowała o tym na swoim profilu na Facebooku. Ukraińcy z Izraela wylecieli samolotem z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie i wylądowali na lotnisku w Bukareszcie.



10:18 Rosjanie szykują dla MKOl-u konkurencję i zapraszają do współpracy

- Jesteśmy gotowi do współdziałania ze wszystkimi, którzy podzielają tradycyjne wartości oraz zasady sportu - zapewnia Władimir Putin.

- Jesteśmy gotowi do współdziałania ze wszystkimi, którzy podzielają tradycyjne wartości oraz zasady sportu - zapewnia Władimir Putin.

10:04 Ukraińscy partyzanci informują o przesuwaniu przez Rosjan oddziałów w rejon Kupiańska

Partyzanci z ruchu ATESZ podali, że Rosjanie przesuwają w rejon frontu jednostki z zaplecza frontu w obwodzie ługańskim. Jednocześnie partyzanci z ruchu ATESZ mieli dokonać licznych aktów sabotażu, w czasie których zniszczyli trzy ciężarówki, dwie cysterny i trzy autobusy używane przez rosyjską armię.



10:02 Rosjanie podają, że dwie osoby zginęły w ostrzale okupowanej części obwodu chersońskiego

Jak podają Rosjanie dwie osoby zginęły w ostrzale wsi Ałeszki i Peschanowka.



09:24 Za euro trzeba płacić w Moskwie 102 ruble

Euro jest najsłabsze wobec rubla od 28 września.



08:55 Zełenski wyraził wdzięczność wywiadowi Straży Granicznej Ukrainy

Prezydent Ukrainy przekazał podziękowania na Facebooku w związku z 20 rocznicą utworzenia służby wywiadowczej Straży Granicznej Ukrainy.



08:31 Straż Graniczna: Od 24 lutego 2022 roku z Ukrainy do Polski wjechało ponad 16,45 mln osób

Tylko w ciągu doby z Ukrainy do Polski wjechało 25,8 tys. osób. W tym samym czasie z Polski na Ukrainę wyjechało 22,9 tys. osób a od 24 lutego 2022 roku - 14,66 mln osób.



08:28 W nocy Rosjanie ostrzelali Konstanynówkę w obwodzie donieckim

Na miasto miały spaść cztery rakiety. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i budynek szkoły.



08:05 W ciągu doby w wyniku ostrzału obwodu donieckiego przez Rosjan zginęła jedna osoba

Dwie osoby zostały ranne w rosyjskim ostrzale - wynika z informacji przekazanych przez p.o. gubernatora obwodu donieckiego, Ihora Moroza.



07:56 Na Morzu Czarnym pojawił się rosyjski okręt podwodny uzbrojony w pociski Kalibr

Informacje takie przekazała Natalia Humeniuk, szefowa biura prasowego Dowództwa Operacyjnego "Południe". Humeniuk mówiła też, że Rosjanie na Morzu Czarnym działają jedynie na wodach, które "uważają za obecnie warunkowo bezpieczne" - między wschodnim wybrzeżem Krymu a Noworosyjskiem.



07:10 Rosjanie zbombardowali dwie wsie w obwodzie chersońskim

Informacje takie przekazuje chersońska administracja obwodowa. W ciągu doby obwód chersoński był ostrzelany 97 razy, a na sam Chersoń spadło 36 pocisków. W wyniku ostrzału rannych zostało siedem osób. W nocy dwie wsie w obwodzie chersońskim zostały zbombardowane przez rosyjskie lotnictwo.



06:45 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o ukraińskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 292 060 żołnierzy, 5 047 czołgów, 9 557 pojazdów opancerzonych, 7 012 zestawów artyleryjskich, 822 wyrzutnie rakiet, 548 zestawów przeciwlotniczych, 320 samolotów, 324 śmigłowce, 5 326 bezzałogowych statków powietrznych, 1 535 pocisków manewrujących, 20 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 9 370 pojazdów (w tym cystern), 985 jednostek sprzętu specjalnego.



06:22 Iwan Fedorow, ukraiński mer okupowanego przez Rosjan Melitopola, pisze o eksplozjach słyszanych w mieście

Eksplozje miały rozlec się na przedmieściach miasta ok. północy, w rejonie rosyjskiej bazy wojskowej utworzonej na terenie tutejszego lotniska.



05:55 Chorwacja przekazała swoje śmigłowce Mi-8 Ukrainie

Informację tę podano w czasie spotkania chorwackiego ministra obrony, Mario Banožicia i sekretarza obrony USA, Lloyda Austina. Austin podziękował Chorwacji za wsparcie dla Ukrainy i podkreślił jak ważny jest jej wkład w tę pomoc.



05:37 Pentagon: Ukraina może używać pocisków ATACMS tylko na swoim terytorium

Rzecznik Pentagonu, gen. Patrick Ryder poinformował, że przekazane Ukrainie przez USA pociski ATACMS mogą być używane do atakowania celów wyłącznie na terytorium uważanym przez społeczność międzynarodową za terytorium Ukrainy.



05:12 Joe Biden porównuje Hamas do Władimira Putina

- Hamas i Putin reprezentują różne zagrożenia, ale łączy je to, że chcą zniszczyć sąsiednie demokracje - mówił prezydent USA w czwartkowym orędziu.

- Hamas i Putin reprezentują różne zagrożenia, ale łączy je to, że chcą zniszczyć sąsiednie demokracje - mówił prezydent USA w czwartkowym orędziu.

04:37 Zełenski mówi, że rozmawiał z Bidenem o pociskach ATACMS

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówiąc w swoim wieczornym wystąpieniu o telefonicznej rozmowie z prezydentem USA, Joe Bidenem, poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. "wspólnych kroków w obronie wolności". - Omawialiśmy pomoc w zakresie obronności, w tym fakt, że pociski ATACMS mogą pomóc nam przyspieszyć wyzwolenie Ukrainy od okupantów. Oczywiście, rozmawialiśmy też o zachowaniu pomocy dla Ukrainy w przyszłym roku - o znaczącym pakiecie wsparcia dla naszego kraju - mówił ukraiński prezydent.





04:35 Ukraińska Straż Graniczna pokazała skutki uderzenia rosyjskiego drona-kamikadze w jedno ze stanowisk ukraińskiej obrony

Nagranie pochodzi z rejonu Awdijiwki.



04:33 W ciągu doby Rosjanie 24 razy ostrzelali obwód sumski

Na terenie obwodu rozległo się w ciągu 24 godzin 188 eksplozji. W wyniku ostrzału ranna została jedna osoba - podaje sumska obwodowa administracja wojskowa na swoim profilu na Facebooku.



04:31 Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim

W czasie rozmowy Biden zapewnił Zełenskiego, że zarówno demokraci, jak i republikanie, są gotowi nadal dostarczać pomocy wojskowej Kijowowi - podał Biały Dom.



04:28 Władimir Putin odwiedził dowództwo rosyjskich sił zbrojnych w Rostowie nad Donem

Informacje takie przekazał rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. W czasie wizyty Putina w dowództwie szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow, przekazał Putinowi informacje o sytuacji w rosyjskiej armii.



04:23 Kim Dzong Un, w czasie spotkania z Siergiejem Ławrowem, wyraził "gotowość do pełnego wdrożenia" porozumień zawartych z Putinem

Informacje takie przekazuje agencja KCNA. Z depeszy północnokoreańskiej agencji wynika, że Kim Dzong Un i Siergiej Ławrow w czasie spotkania w Pjongjangu "zgodzili się w najważniejszych kwestiach dotyczących obustronnych interesów". "To dotyczyło pytań o proaktywną odpowiedź obu krajów (...) na trudną sytuację w regionie i na arenie międzynarodowej, w oparciu o mocne polityczne i strategiczne wzajemne zaufanie oraz systematycznego rozszerzania dwustronnych stosunków (...)" - pisze KCNA. Kim Dzong Un miał przy tym wyrazić "niezachwiane stanowisko" partii i rządu Korei Północnej, by "w pełni wdrożyć porozumienia" zawarte z Władimirem Putinem w czasie wizyty Kima w Rosji.



