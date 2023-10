Joe Biden porównuje Władimira Putina do Hamasu. Jest reakcja Kremla

- Hamas i Putin reprezentują różne zagrożenia, ale łączy je to, że chcą zniszczyć sąsiednie demokracje - mówił Biden w orędziu, w którym wyjaśniał, dlaczego USA muszą udzielać wsparcia wojskowego zarówno Ukrainie, zaatakowanej przez Rosję, jak i Izraelowi, który został zaatakowany przez Hamas.

Dmitrij Pieskow: Władimir Putin jest stałą częścią wewnętrznego życia politycznego w USA

- Generalnie temat Putina w retoryce przedstawicieli amerykańskiego establishmentu, poczynając od niskiego, poprzez średni, po najwyższy szczebel, jest czymś stałym, nazwisko Putina jest integralną częścią wewnętrznego życia politycznego w USA. Widzimy to, przyznajemy to, widać to gołym okiem - ocenił Pieskow, pytany o słowa Bidena, w tym o porównanie Putina do Hamasu.

Pieskow dodał, że obecnie widzimy "potencjalnie groźny moment jeśli chodzi o sytuację międzynarodową".



- To bardzo emocjonalny (moment), jest wiele emocji w przemówieniach różnych polityków, w tym polityków najwyższego szczebla i przedstawicieli rządów. Ale taka retoryka nie przystoi odpowiedzialnym przywódcom państw, jest mało prawdopodobne, by taka retoryka mogłaby być dla nas akceptowalna - podkreślił rzecznik Kremla.