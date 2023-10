Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, oraz kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, zobowiązali się do wsparcia Ukrainy „tak długo, jak to konieczne”. Oświadczenie to zawarte jest również w komunikacie końcowym ostatniego szczytu NATO.

Jednak od ataku terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael 7 października, ten nowy międzynarodowy kryzys przyciągnął uwagę opinii publicznej na całym świecie. Może on również związać siły tych, którzy szczególnie wspierają Ukrainę, np. Stany Zjednoczone.

Tymczasem Rosja śmieje się w kułak. Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stanowczo wezwał kraje NATO, aby nie przestawały w swoim wsparciu, twierdząc, że Rosja będzie próbować wykorzystać sytuację na Bliskim Wschodzie.

Na pytanie dziennikarzy prezydent Biden odpowiedział, że Stany Zjednoczone są w stanie poradzić sobie z obydwoma kryzysami i dodał: „Jeśli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi”?. Jednakże Biden jest obecnie zaangażowany w swoim kraju w spór z Republikanami, którzy chcą ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Ze względu na obecny chaos w Kongresie, wstrzymane są aktualnie środki finansowe dla Ukrainy.