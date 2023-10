Wojna w Ukrainie: nowe amerykańskie rakiety na froncie

Spór o ich dostawy toczył się od ubiegłego roku, Waszyngton sprzeciwiał się uważając, że doprowadzi to do eskalacji. Choć nikt z amerykańskich polityków nie potrafił powiedzieć, na czym ona miałaby polegać. Nikt bowiem nie wierzył, by w odpowiedzi na ich dostarczenie Kreml użył broni atomowej.

21 września, w czasie swej wizyty w Waszyngtonie prezydent Wołodymyr Zełenski znów prosił o ich dostarczenie. 3 października sam Pentagon poinformował, że jest gotów je wysłać gdy tylko prezydent na to zezwoli. W końcu sekretarz obrony Lloyd Austin podjął decyzję i ukraińska armia podobno otrzymała 200 takich pocisków.

Zasięg taki, jak pocisków brytyjskich i francuskich

ATACMS mają zasięg do 300 km, ale Ukraińcy dostali wcześniejszą wersję pocisków docierającą jedynie na ok. 160 km. Wszystkie mają głowice kasetowe, co sprawia że przeznaczone są do atakowania rozległych celów lądowych, na przykład lotnisk.

Gdyby Amerykanie wysłali najnowsze wersje pocisków, byłaby to na froncie ukraińska broń o największym zasięgu. Otrzymana stawia je jednak na równi z już używanymi brytyjskimi pociskami Storm Shadow i francuskimi Scalp.