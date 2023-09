Olaf Scholz wstrzymuje dostawę pocisków Taurus na Ukrainę. Dwie obawy kanclerza Niemiec

Według Scholza, głosowanie parlamentarne byłoby wymagane do wysłania żołnierzy do strefy walk w celu obsługi systemów. Niektórzy niemieccy urzędnicy twierdzą, że Taurus może zostać przekazany, jeśli USA wyślą ATACMS. Nawet jeśli transfer rakiet zostanie zatwierdzony w najbliższej przyszłości, Ukraina może potrzebować znacznie więcej czasu na rozmieszczenie pocisków - wskazuje "WSJ". Radzieckie samoloty wojskowe musiałyby zostać przystosowane do przenoszenia tego rodzaju rakiet.

Kilka tygodni temu "Wall Street Journal" informował , że możliwe przekazanie amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu ATACMS na Ukrainę może skłonić Niemcy do dostarczenia pocisków Taurus.

Informowano, że Berlin woli "iść z Waszyngtonem" w dostarczaniu Ukrainie nowych rodzajów broni do obrony.