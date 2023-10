Ukraina ma pociski ATACMS. Ambasador Rosji grozi wojną z NATO

Ukraińcy od dawna domagali się dostaw pocisków ATACMS z USA przekonując, że w ten sposób będzie w stanie dokonywać ataków na głębokim zapleczu frontu, zakłócając funkcjonowanie rosyjskiej logistyki.



USA potwierdza dostarczenie pocisków ATACMS Ukrainie. Jaki mają zasięg?

USA obawiały się jednak, że dostarczenie pocisków ATACMS Ukrainie może doprowadzić do eskalacji konfliktu, ponieważ zasięg tej broni wynosi nawet do 300 km, co teoretycznie umożliwia atakowanie celów w głębi Rosji. Ukraina zapewniała jednak, że broni tej użyje jedynie do ataków na cele na okupowanym terytorium swojego kraju (w tym na Krymie).



Media podały, że USA dostarczyły Ukrainie potajemnie pociski ATACMS w ostatnich dniach, co potwierdził Biały Dom. Kijów miał otrzymać pociski pozwalające razić cele na odległość 165 km.



We wtorek, w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina użyła już pocisków ATACMS. "Sprawdziły się" - oświadczył.