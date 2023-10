Rosja chce od Indii płatności w juanach. Rząd w Delhi mówi „niet”.

Indyjskie rafinerie płacą za import rosyjskiej ropy głównie w dirhamach – walucie Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz w dolarach amerykańskich i w niewielkiej części także w rupiach, ale tylko wówczas, gdy cena ropy przekracza limit 60 dolarów za baryłkę ustalony przez USA i ich sojuszników. Natomiast juan używany jest czasami w mniejszych transakcjach. Teraz Rosjanie zażądali, aby chińska waluta była główną walutą w handlu ropą.

Walka o globalne wpływy

Opór Indii wobec transakcji w juanach pokazuje trudności na jakie napotykają stosunki gospodarcze z Rosją. Tymczasem, to Rosja właśnie jest obecnie głównym dostawcą ropy do Indii i odpowiada za prawie połowę zakupów tego kraju.Jednocześnie stosunki między Indiami a Chinami pozostają napięte w miarę zaostrzania się sporów granicznych w Himalajach i rywalizacji tych dwóch najliczniejszych narodów świata o globalne wpływy .

Wzrost znaczenia juana kosztem rupii szkodzi także wysiłkom Indii na rzecz umiędzynarodowienia swojej waluty. Indie były jedynym krajem w bloku BRICS – obejmującym Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki – który sprzeciwiał się wprowadzeniu wspólnej waluty, obawiając się, że ostatecznie będzie to sprzyjać właśnie juanowi.

Mają za dużo rupii

Rosja zgromadziła aktywa warte miliardy dolarów właśnie w rupiach, bo ma dużą nadwyżkę w handlu z Indiami i trudności z wykorzystaniem tych pieniędzy. Rupia nie jest walutą w pełni wymienialną w skali międzynarodowej, a to utrudnia jej wykorzystanie w handlu światowym.Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział jeszcze w maju 2023, że zgromadzenie rupii stało się „problemem” i toczą się dyskusje na temat możliwości przeniesienia funduszy na inną walutę. Rząd w Delhi wtedy nawet próbował wymienić dirhamy na juany. Ale i to Rosjanom nie odpowiadało. Bo wtedy trzeba byłoby przeprowadzić wszystkie płatności poza Dubajem. A to naraziłoby Rosjan na kontrolę przepływu pieniędzy, co jest dla nich nie do zaakceptowania.