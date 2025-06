Agencja pisze, że "administracja prezydenta USA nadal próbuje znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu".

Działania Witkoffa napotykają jednak poważną przeszkodę w osobie najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. Według źródeł, 86-letni Chamenei, po eskalacji napięć, wycofał się do nieznanej lokalizacji, co znacznie utrudnia kontakt zarówno wewnątrz Iranu, jak i z zewnętrznymi rozmówcami. Amerykańscy urzędnicy są przekonani, że to właśnie Chamenei musi zatwierdzić wszelkie decyzje o charakterze strategicznym, jednak przekazywanie informacji do niego i od niego stało się wyjątkowo trudne.

W efekcie komunikacja między USA a Iranem, zarówno bezpośrednia, jak i poprzez pośredników, przebiega z przerwami i opóźnieniami. Chamenei nie wygłosił dotąd żadnego publicznego oświadczenia od czasu amerykańskich ataków. Według służb USA, ajatollah pozostaje w ukryciu w obawie przed zamachem.

Donald Trump ma nadzieję na powrót Iranu do rozmów

Mimo to Donald Trump wyraził nadzieję, że po weekendowych uderzeniach Iran wróci do rozmów, które od dłuższego czasu były zablokowane – jeszcze przed rozpoczęciem izraelskich działań zbrojnych na początku miesiąca.